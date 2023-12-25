Православные посты в 2024 году — даты, правила и запреты

В христианской религии посты — неотъемлемая часть жизни человека. Это периоды, когда верующий очищает тело и душу и вступает в диалог с собой. Для православных христиан в году установлено четыре больших поста, когда необходимо ограничивать себя в пище и многих других удовольствиях. «Известия» рассказывают, когда в 2024 году приходит пора поститься и что можно и нельзя делать верующему в период ограничений.

Какие посты соблюдают православные христиане

Для православных христиан предусмотрены однодневные и многодневные посты. Однодневные повторяются каждую неделю — в среду и пятницу. Послабления делаются только во время крупных праздников, если они приходятся на эти дни.

Многодневных постов в году четыре. Все они имеют идеологическую подоплеку и привязаны к важным событиям в истории христианства — Великий пост, Петров пост, Успенский пост, Рождественский пост.

Также воздерживаться от принятия некоторой пищи и развлечений нужно в Крещенский сочельник (18 января), праздник Усекновения главы Иоанна Предтечи (11 сентября) и праздник Воздвижения Креста Господня (27 сентября).

Великий пост в 2024 году

Начало Великого поста определяется датой самого важного православного праздник — Пасхи. Период воздержания начинается за семь недель до торжества. В 2024 году Великий пост начнется в понедельник, 18 марта, и продлится до 4 мая. Это самый длинный пост в году, который продолжается 48 дней.

Самой строгой является первая неделя. В первый день полагается не есть ничего вовсе. Со вторника по пятницу разрешены фрукты, овощи, хлеб и другие продукты неживотного происхождения, которые не нужно готовить. А с субботы допускается и горячая пища с маслом.

В период со второй по шестую неделю поста предписания по еде делятся по дням недели. Так, в понедельник, среду и пятницу можно есть только сырую пищу, во вторник и четверг разрешено есть горячее без масла, а в выходные можно готовить еду с маслом.

Последняя неделя поста — Страстная седмица — также является порой строгих ограничений, когда все семь дней можно есть пищу только в сыром виде.

На период поста приходится несколько крупных праздников — Благовещение Пресвятой Богородицы (7 апреля), Лазарева суббота (27 апреля), Вербное воскресенье (28 апреля). В эти дни разрешаются послабления в виде употребления в пищу рыбы.

Петров пост в 2024 году

На 57-й день после Пасхи приходится начало второго поста в году. В 2024-м Петров пост продлится с 1 по 11 июля.

Самыми строгими днями поста являются среда и пятница. В эти дни недели православные должны есть только сырую пищу и не употреблять продукты животного происхождения. В понедельник допустима горячая пища без масла. Во вторник, четверг и воскресенье верующие могут поесть рыбу.

Успенский пост в 2024 году

На последний летний месяц приходится Успенский пост. Он длится две недели — в 2024 году это 14–27 августа. В эти дни в понедельник, среду и пятницу можно есть только сырую пищу, во вторник и четверг можно готовить блюда без масла, а в субботу и воскресенье разрешается горячая пища с маслом.

Исключение составляет праздник Преображения Господня. Несмотря на то что 19 августа выпадает на понедельник, по случаю торжества верующие могут поесть рыбу.

Рождественский пост в 2024 году

Последний длинный пост в году предшествует светлому празднику Рождества. Он начнется 28 ноября и закончится уже в следующем году 6 января. Этот период можно условно разделить на две части.

До Дня святого Николая Чудотворца, 19 декабря, по понедельникам можно есть горячую пищу без масла, а во вторник, четверг, субботу и воскресенье — рыбу. Строгими днями поста являются среда и пятница, в эти дни разрешается только сухоядение.

После православного праздника ограничения ужесточаются. Рыба из рациона исключается.

В канун Рождества, сочельник, особо истово верующие не едят ничего до появления на небе первой звезды.

Что можно и нельзя во время христианских постов

Главный смысл постов заключается не в ограничениях в пище, а в духовном очищении. Поэтому в дни поста важно очистить свои помыслы, молиться, контролировать зависть и агрессию.

Ограничения в пище можно не соблюдать, если для этого есть медицинские противопоказания. Исключение могут сделать диабетики, беременные и кормящие женщины, пожилые люди, больные хроническими заболеваниями.

Помимо воздержания от пищи животного происхождения — мяса, молока, яиц, во время поста нужно соблюдать и другие ограничения. Так, например, пост предполагает отказ от посещения развлекательных мероприятий и шумных вечеринок. Под запрет попадают плотские удовольствия.

Даты православных праздников на 2024 год также уже известны — с ними можно ознакомиться в календаре «Известий».