Глава ЦБ Набиуллина объяснила резкий рост цен на яйца

Цены на куриные яйца взлетели не только из-за инфляции, сказала 25 декабря глава Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина.

По ее словам, когда темп роста цен высокий, «постоянно что-нибудь выстреливает». Она напомнила, что в 2021 году то один тип товаров резко дорожал, то другой. Всегда есть искушение связать высокую инфляцию с каким-то товаром, но существуют и общие причины, объяснила глава ЦБ.

«Прежде всего в нашем случае это то, что высокий рост спроса опережает возможности предложения», — отметила Набиуллина в интервью РБК.

Ранее, 14 декабря, в ходе «Итогов года» президент России Владимир Путин объяснил, что цены на куриное яйцо в стране выросли из-за того, что спрос увеличился, а объемы производства — нет. По его словам, ситуация со стоимостью этого продукта в РФ будет улучшаться.

В тот же день в Минсельхозе заявили о работе над вопросом о росте цен на данную категорию товаров. В министерстве сообщили, что занимаются переводом производителей на долгосрочные контракты.

15 декабря Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ возбудила дела в отношении производителей куриных яиц, которые допустили рост оптовых цен. Как сообщили «Известиям» в службе, в действиях компаний обнаружены признаки нарушения закона «О защите конкуренции». Вместе с тем 19 декабря в Россию поступила первая партия куриных яиц из Азербайджана.

20 декабря директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец рассказал «Известиям», что после Нового года цены на куриные яйца снизятся по естественным причинам. Он объяснил, что на это повлияет падение спроса на эту продукцию после новогодних праздников.