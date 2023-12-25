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Четыре человека погибли в столкновении легковушки и грузовика под Пермью

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Четыре человека погибли в ДТП на 126-м км дороги Пермь — Екатеринбург. Об этом 25 декабря сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю.

По предварительной информации, водитель Renault Logan допустил занос, после чего автомобиль выехал на встречную полосу. В результате произошло столкновение с грузовиком Volvo.

Водитель Renault и два его пассажира, 23-летняя девушка и 11-летняя девочка, погибли на месте аварии. Еще одна женщина, которая была в легковом автомобиле, скончалась в машине скорой помощи. Выжить удалось только 16-летнему подростку. Он был госпитализирован.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Накануне четыре человека погибли в результате лобового столкновения двух автомобилей на трассе Ростов — Волгодонск, еще один получил травмы. По предварительной информации, водитель Hyundai Solaris выехал на полосу встречного движения, где столкнулся со встречно движущимся автомобилем Kia Cerato.

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