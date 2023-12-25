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Снайперы ВС РФ поразили более 20 целей ВСУ на угледарском направлении

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Корреспондент «Известий» Кирилл Ольков показал работу российских снайперов 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ), которые успешно поражают позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) на угледарском направлении в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

«Они (ВСУ. — Ред.) даже не смогли закрепиться и просто ушли. Отработали в тот момент порядка 20 целей за одну ночь», — рассказал снайпер-корректировщик с позывным Тимоти.

По словам корреспондента, даже опытные снайперы Вооруженных сил (ВС) РФ вынуждены уделять большое внимание тренировкам, поскольку необходимо привыкнуть к используемому в бою оружию и рельефу местности, рассчитав при этом все возможные варианты поведения противника.

Кроме того, как отметил старший снайпер с позывным Берег, особые проблемы при осуществлении боевых задач приносят непростые погодные условия, в частности туман и постоянно меняющийся ветер.

«У нас нет выбора, кроме как победить», — подчеркнул командир группы тяжелых снайперов Герой России Ярослав Якубов, отец которого сейчас также принимает участие в СВО на запорожском направлении в качестве добровольца.

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24 декабря стало известно, что ВС РФ уничтожили пусковые установки зенитных ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS и Crotale-NG на аэродроме в Хмельницкой области Украины. Также были поражены авиационная техника, средства навигационного обеспечения полетов и авиационные боеприпасы на аэродромах Канатово Кировоградской области и Днепр.

Накануне сообщалось, что ВСУ лишились восьми долговременных огневых точек на южнодонецком направлении. Начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев рассказал, что российскими военными были сорваны сразу четыре попытки украинской армии осуществить ротацию бойцов в районах Новодонецкого в ДНР и Червоной Дибровы в ЛНР.

21 декабря начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что российские войска расширяют зоны контроля на всех направлениях в ходе проведения СВО. По его словам, российские военнослужащие решительно действуют в самых сложных условиях боевой обстановки и эффективно выполняют задачи. Герасимов отметил, что в этом году основной задачей ВС России было отражение контрнаступления ударной группировки украинской армии, основу которой составляли бригады, подготовленные западными странами.

Ранее, 19 декабря, президент России Владимир Путин заявил, что РФ не откажется от целей спецоперации. Он подчеркнул, что противник несет значительные потери и уже растратил свои резервы, «пытаясь показать хозяину результаты», и указал на рухнувший миф о неуязвимости западной военной техники.

До этого, 18 декабря, корреспондент «Известий» Денис Кулага показал систему окопов и траншей российских военных. Тогда же он отметил, что противник не обладает тем же преимуществом, поскольку планировал взять территорию с наскока и не подготовил заранее оборонительную линию. Журналист также обратил внимание, что военные РФ часто подходят к противнику аккуратно, чтобы «не побеспокоить».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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