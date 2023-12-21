Герасимов заявил о расширении ВС РФ контроля на всех направлениях в зоне СВО

Российские войска расширяют зоны контроля на всех направлениях в ходе проведения специальной военной операции (СВО), сообщил 21 декабря начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

«Российские войска успешно ведут активную оборону, уверенно удерживают рубежи на всей линии боевого соприкосновения, постоянно расширяют зоны контроля на всех направлениях. Противнику непрерывно наносится огневое поражение, не позволяющее ему продвинуться вперед», — сказал он на брифинге для иностранных военных атташе по итогам деятельности Минобороны в 2023 году.

По его словам, российские военнослужащие решительно действуют в самых сложных условиях боевой обстановки и эффективно выполняют задачи.

Герасимов отметил, что в этом году основной задачей Вооруженных сил было отражение контрнаступления ударной группировки украинской армии, основу которой составляли бригады, подготовленные западными странами.

Кроме того, за полгода Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли на всех направлениях около 160 тыс. человек и более трех тыс. боевых бронированных машин.

Также Герасимов заявил, что российская система противовоздушной обороны уничтожила более 4,5 тыс. украинских беспилотников и 100 ракет Storm Shadow за 2023 год в зоне спецоперации. Он указал, что неотъемлемой частью боевых действий стало применение ВС РФ беспилотников различного класса и назначения.

Вместе с тем президент РФ Владимир Путин 19 декабря отметил, что ВСУ несут значительные потери и уже растратили свои резервы, «пытаясь показать хозяину результаты». Российский лидер также указал на рухнувший миф о неуязвимости западной военной техники.

15 декабря CNN со ссылкой на оценки западных разведывательных служб сообщил, что Украина может потерпеть поражение в конфликте к лету 2024 года. Отмечается, что российские войска уже ведут ответный огонь с интенсивностью в пять–семь раз большей, чем то, на что способны украинские силы, вынужденные экономить боеприпасы.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.