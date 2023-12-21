ПВО РФ уничтожила более 100 ракет Storm Shadow за 2023 год в зоне СВО

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила более 4,5 тыс. украинских беспилотников и 100 ракет Storm Shadow за 2023 год в зоне спецоперации. Об этом 21 декабря заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

«В зоне специальной военной операции эффективно действуют войска ПВО. В текущем году ими уничтожено свыше 6300 воздушных целей противника, в том числе более 4600 беспилотных летательных аппаратов, более 100 управляемых авиационных ракет Storm Shadow», — сказал он на брифинге для иностранных военных атташе по итогам деятельности Минобороны РФ в 2023 году.

Кроме того, было уничтожено 90 противорадиолокационных ракет HARM и 30 ракет оперативно-тактических комплексов «Точка-У», а также более 1400 снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО).

Как отметил Герасимов, неотъемлемой частью боевых действий стало применение беспилотников различного класса и назначения.

«С помощью беспилотников круглосуточно ведется воздушная разведка на всю глубину построения группировок войск противника, обеспечивается выдача координат обнаруженных целей и объективный контроль их поражения. Выполняются задачи по поражению объектов военной инфраструктуры и всего спектра образцов вооружения и военной техники, в ходе спецоперации постоянно совершенствуются приемы и способы их применения», — сказал он.

Накануне российская система ПВО сбила беспилотник на подлете к Белгороду. Пострадавших и разрушений нет. За день до этого, 19 декабря, три беспилотника Вооруженных сил Украины были сбиты над территорией Брянской области и один — над Калужской.

Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года. Решение Москвой было принято из-за обострения ситуации в регионе.