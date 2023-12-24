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Путин удивился, что Герой России попросил танк Т-90, а не отпуск

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Президент России Владимир Путин был удивлен и восхищен поступком российского бойца, который во время общения с главой государства после церемонии награждения в Кремле попросил дать экипажу танк Т-90, а также награду для своего командира.

«Не попросил себе ни денег, ни путевку. Танк попросил! И награду для своего командира. Просто удивительно. Привет ему передавайте», — сказал российский лидер. Кадрами беседы президента с военнослужащими 24 декабря поделился ведущий программы «Москва. Кремль. Путин» Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

Путин также назвал уникальной просьбу Героя РФ представить к награде своего командира и отметил, что это характерно только для России.

«Это вообще только для России, наверное, характерно. Вряд ли где-нибудь в других армиях что-то подобное происходит. Только в нашем народе такое возможно», — указал он.

При этом на следующей церемонии награды получил весь экипаж, однако военнослужащий на тот момент этого не знал.

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Церемония награждения Героев России состоялась 8 декабря. На следующий день, 9 декабря, в Москве состоялся военно-патриотический слет «Славы Героев будем достойны!» с участием более 1,2 тыс. юнармейцев из всех регионов РФ. В своем выступлении перед его юными участниками российский лидер сравнил подвиги участников спецоперации с героической борьбой советских воинов в годы Великой Отечественной войны.

Еще одна церемония вручения наград прошла 19 декабря. Глава государства тогда заявил, что все граждане страны гордятся своими бойцами на спецоперации, и выразил уверенность в том, что Россия добьется всех целей в СВО и отстоит суверенитет и безопасность страны.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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