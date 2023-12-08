Выдвижение Путина на новый срок. Главное

Действующий российский лидер Владимир Путин 8 декабря объявил о выдвижении на новый срок. Совет Федерации уже утвердил даты выборов, которые впервые пройдут в трехдневном формате, — с 15 по 17 марта. О своем решении вновь принять участие в президентской гонке Путин сообщил после церемонии вручения медалей «Золотая звезда» Героям России в Кремле. «Известия» рассказывают, как проходила церемония и кто окружал главу государства в знаменательный момент.

Путин объявил о выдвижении на новый срок

С просьбой вновь побороться за голоса избирателей к президенту обратился спикер парламента ДНР Артем Жога. Российский лидер дал положительный ответ.

«В разное время у меня были разные мысли по этому вопросу. Но я понимаю: сегодня по-другому и нельзя. Так что буду баллотироваться на должность президента России», — сказал российский лидер.

По признанию Жоги, население новых регионов РФ поддерживает действующего президента, и в Москву боец ехал, чтобы задать Путину вопрос о выдвижении.

«Я сказал о том, что от лица жителей воссоединенных территорий, Донецкой и Луганской республик, Херсонской и Запорожской областей, от всех ребят-военнослужащих, от всех моих друзей и знакомых мы просим его принять участие в выборах президента Российской Федерации», — сказал Жога.

Нынешние полномочия главы государства истекают 7 мая 2024 года. В случае переизбрания для Путина это будет пятый срок президентства. В 2020 году были приняты поправки в Конституцию РФ, обнуляющие сроки российского лидера.

В момент объявления о выдвижении президента окружали номинанты на премию Героя Россия. Каждый из них отметился особыми заслугами и вкладом в жизнь страны.

Артем Жога — биография, заслуги

Задавший волнующий граждан вопрос Артем Жога — председатель парламента Донецкой Народной Республики (ДНР) и участник спецоперации по защите населения Донбасса. Он родился в Магаданской области, но большую часть жизни прожил в Славянске Донецкой области. До событий 2014 года Жога был предпринимателем, а после начала боевых действий вступил в ряды ополчения Донбасса. Занимал пост начальника штаба отдельного гвардейского разведывательного батальона «Спарта» им. А.С.Павлова. А с 2022 года стал командиром подразделения вместо своего погибшего сына Артема Владимировича Жоги.

Как отметил писатель Захар Прилепин, беседа главы государства и донецкого бойца имеет символическое значение.

«Обратите внимание кому именно Владимир Путин впервые сообщил, что он идет по пост президента — отцу приемника Арсена Моторолы — командира «Спарты» Владимира Жоги. <...> Отец и сын — из Славянска. Так что, в известном смысле, Славянск теперь нельзя не взять», — сказал публицист.

Эдуард Казымов — биография, заслуги

Получивший звание Героя России командир десантно-штурмовой роты Эдуард Казымов во время церемонии передал Путину слова сослуживцев. Бойцы пообещали стоять до конца.

Казымов удостоен награды за несколько успешных боевых операций. Благодаря его командованию были захвачены несколько опорных пунктов противника, взяты в плен украинские боевики, ликвидированы три БМП и десятки человек живой силы противника.

Во время одной из операций Казымов получил контузию и множественные осколочные ранения, но отказался от эвакуации и продолжил выполнять поставленную боевую задачу, успешно завершив ее и отразив атаку.

Максим Поташев — биография, заслуги

Еще одну «золотую звезду» Путин вручил командиру отделения беспилотных летательных аппаратов ближнего действия Максиму Поташеву. Во время выполнения боевых задач в Харьковской области младший лейтенант выявил и обеспечил уничтожение 11 бронированных машин и более 90 националистов.

Также с помощью дрона Поташев обнаружил передвижение двух диверсионно-разведывательных групп противника и своевременно передал их координаты, благодаря чему удалось ликвидировать три боевые бронированные машины и более 40 человек живой силы

Мария Костюк — биография, заслуги

На встрече присутствовала и Мария Костюк, мать погибшего в зоне СВО Героя РФ старшего лейтенанта Ковтуна Андрея Николаевича. Боец отдал свою жизнь, вступив в бой с превосходящими силами противника.

Сама женщина занимает пост начальницы управления по работе с регионами Государственного фонда «Защитники Отечества».

Костюк активно занимается общественной деятельностью, преимущественно в родном Еврейском автономном округе (ЕАО). Награждена множеством благодарностей и почетных грамот. В 2022 году, в том числе, получила почетную грамоту президента РФ.

Мария Лысенко — биография, заслуги

Еще одной гостьей Кремля 8 декабря стала главврач Московской городской клинической больницы № 52 Мария Лысенко. Женщина является обладательницей звания Герой Труда Российской Федерации за успешную работу во время пандемии коронавирусной инфекции — в 2020 году подведомственная ей больница была перепрофилирована под лечение пневмонии, в том числе, у больных COVID-19.

Под руководством Лысенко медики разработали схемы маршрутизации больных и усовершенствовали алгоритмы лучевой диагностики пневмонии. В том же году женщина получила звание «Заслуженный врач города Москвы».

Сапижат Мазаева — биография, заслуги

Обращение к президенту о выдвижении на новый срок поддержала и Сапижат Мазаева — мать Героя России Гаджимагомеда Нурмагомедова, погибшего в зоне СВО в 2022 году. Даже после получения ранения боец продолжал вести огонь по врагу, пока не закончились патроны.

Уроженка Дагестана и выдающийся педагог, Мазаева также была в числе приглашенных на церемонию вручения наград. Женщина занимает пост директора школы №54 города Махачкалы. С 2001 года осуществляет педагогическую деятельность, а после начала спецоперации Мазаева регулярно участвует в мероприятиях, посвященных теме помощи бойцам и выступает с различным инициативами.

Виктор Поляков — биография, заслуги

В момент объявления Путиным своего решения в зале Кремля присутствовал и Герой Труда РФ Виктор Поляков. Это советский и российский инженер-авиастроитель, занимающий должность управляющего директора ПАО «ОДК-Сатурн» Объединенной двигателестроительной корпорации.

Под его началом предприятие регулярно показывает положительную финансовую динамику, а в 2017-2019 гг. стало победителем областного конкурса «Лучшие промышленные предприятия Ярославской области». Сейчас компания принимает активное участие в ключевых программах гособоронзаказа и импортозамещения.

Эдуард Щербина — биография, заслуги

Почетным гостем церемонии стал Герой Труда РФ Эдуард Щербина — российский шахтер, бригадир горнорабочих, показавший выдающиеся результаты. Является представителем трудовой династии ПАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение».

Под руководством Щербины бригада перевыполнила месячный план на 110%, также шахтер стал наставником более 30 молодых специалистов. Награжден званием Героя Труда за «особые трудовые заслуги перед государством и народом».