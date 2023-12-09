В Москве прошел военно-патриотический слет более 1,2 тыс. юнармейцев РФ

В Москве состоялся военно-патриотический слет «Славы Героев — будем достойны!» с участием более 1,2 тыс. юнармейцев из всех регионов РФ. Об этом в субботу, 9 декабря, сообщили в Минобороны РФ.

«В Центральном академическом театре Российской Армии состоялось итоговое мероприятие Всероссийского военно-патриотического юнармейского слета «Славы Героев — будем достойны!», в нем приняли участие более 1,2 тыс. юнармейцев из всех регионов нашей страны», — говорится в сообщении.

В начале мероприятия на экране показали видеообращение к юнармейцам президента России Владимира Путина, которое было опубликовано незадолго до этого.

«Сегодня мы отмечаем День героев Отечества — очень важный, значимый для России, для всех нас праздник. Он учрежден в честь выдающихся граждан нашей страны, которые совершили ратные и трудовые подвиги во имя Родины, проявили особую отвагу, самоотверженность и силу духа и были удостоены «Золотых Звезд» героев, орденов Славы и Святого Георгия», — напомнил участникам слета глава государства.

После этого начальник Главного военно-политического управления российских Вооруженных сил генерал-полковник Виктор Горемыкин зачитал приветственные слова от министра обороны РФ Сергея Шойгу, который поблагодарил юнармейцев за неравнодушие и искренность.

«Общими усилиями приведены в порядок 7,5 тыс. воинских захоронений, 5 тыс. обелисков и мемориалов. Акция стала поистине всенародной. В ней приняли участие более 2,5 млн человек», — отметил глава российского оборонного ведомства.

Шойгу также выразил уверенность, что судьбы и подвиги героев послужат для участников слета примером истинного патриотизма и образцом служения Отечеству.

В рамках торжественного концерта состоялись телемосты с участниками специальной военной операции и военнослужащими, проходящими лечение и реабилитацию.

Ранее в этот день в Москве прошла церемония награждения лауреатов премии «Патриот-2023». Мероприятие началось с минуты молчания в память о погибших, которые защищали страну. Лауреатами премии стали ветераны СВО, врачи, волонтеры, учителя и журналисты. Путин также направил им поздравления. Поблагодарил присутствующих и первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Заявки на участие в конкурсе прислали российские патриоты из более чем 10 зарубежных стран.