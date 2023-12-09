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В Москве наградили лауреатов премии «Патриот-2023»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В России 9 декабря отмечают День героев Отечества. О них сегодня говорили на вручении национальной премии «Патриот» в Москве.

Мероприятие началось с минуты молчания в память о погибших, кто защищал страну. Среди лауреатов премии — ветераны СВО, а также врачи, волонтеры, учителя и журналисты. Поздравления им направил и президент России Владимир Путин.

Поблагодарил присутствующих и первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

«Вы своим примером доказали, что такое настоящий патриотизм, что такое настоящая преданность своей стране. И очень важно, что вы этот свой пример передаете сегодня следующим поколениям россиян», — сказал Кириенко.

Победителем в номинации «волонтер» стала 11-летняя школьница из Краснодара. Заявки на участие в конкурсе прислали российские патриоты из более чем 10 зарубежных стран.

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Ранее в этот лень Владимир Путин напомнил, что День Героев Отечества учрежден в честь выдающихся граждан страны, совершивших подвиги во имя Родины. Также он обратился к юнармейцам, отметив пример, бескорыстие и преданность героев Отечества, чья жизнь может стать надежным ориентиром для молодого поколения.

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