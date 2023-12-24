Оползень в центре Сочи повредил магистральный водопровод

В Центральном районе Сочи вследствие дождей сошел оползень, который повредил магистральный водопровод. Об этом 24 декабря сообщает пресс-служба городского водоканала в Telegram-канале.

«Сошедший грунт повредил магистральный водовод диаметром 300 мм», — говорится в сообщении.

Отмечается, что теперь на нескольких улицах рядом с местом аварии могут наблюдаться перебои с водоснабжением. В районе организован подвоз питьевой воды для обеспечения населения.

К ремонтно-восстановительным работам привлечены три единицы техники и 15 человек. Завершить их планируется к 20:00, сообщили в пресс-службе.

Ранее «Известия» опубликовали кадры последствий сильного шторма в Сочи, в результате которого погиб один человек. Так, в городе повалено более 80 деревьев, повреждены крыши зданий и автомобили. В ликвидации последствий шторма задействовано более 150 человек и 130 единиц техники. Работы контролирует городской оперативный штаб.

До этого сообщалось, что шквалистый ветер повалил в Сочи деревья и сорвал крыши с домов. За сутки в центре города выпало 35 мм дождя, а в горном кластере — 45 мм снега. На курортах города закрыты лыжные трассы и частично канатные дороги. Более 20 авиарейсов было направлено на запасные аэродромы. В МЧС России предупредили, что штормовое предупреждение в Сочи продолжит действовать до 25 декабря.