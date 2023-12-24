«Известия» показали кадры ликвидации последствий непогоды в Сочи

«Известия» 23 декабря публикуют кадры последствий сильного шторма в Сочи, в результате которого погиб один человек. Повалено более 80 деревьев, повреждены крыши зданий и автомобили.

«В работах участвуют все экстренные и оперативные службы города. Спасатели и работники ЖКХ оперативно убирают с проезжей части упавшие деревья», — рассказал глава города Алексей Копайгородский в своем Telegram-канале.

Также глава Сочи проводит выездной штаб на одном из домов, где снесло часть кровли.

В ликвидации последствий шторма задействовано более 150 человек и 130 единиц техники. Работы контролирует городской оперативный штаб.

В городе закрыты горнолыжные трассы на курортах «Роза Хутор», «Красная Поляна» и «Газпром Поляна», где была также закрыта канатная дорога.

Ранее в этот день в аэропорту Сочи рассказали о работе по фактической погоде. На запасные аэродромы вследствие непогоды был отправлен 21 рейс.

До этого сообщалось, что шквалистый ветер повалил в Сочи деревья и сорвал крыши с домов. За сутки в центре города выпало 35 мм дождя, а в горном кластере — 45 мм снега. В МЧС России предупредили, что штормовое предупреждение в Сочи продолжит действовать до 25 декабря.