Реклама
Прямой эфир
Армия
Военнослужащие РФ продемонстрировали использование в бою трофейного оружия
Мир
В ЦАР заявили о желании вступить в БРИКС
Мир
Польский концерн подал в суд на поставщика из США за срыв контракта по СПГ
Экономика
Набиуллина признала необходимость повышения ставки еще весной
Мир
Армия Израиля на четыре часа установила паузу в боевых действиях в секторе Газа
Мир
Путин указал на высокий уровень отношений России и Азербайджана
Мир
Глава МОК призвал Украину не наказывать своих спортсменов бойкотом ОИ
Армия
Гранатометчики ВС РФ уничтожили пикап и грузовой автомобиль ВСУ под Купянском
Происшествия
Мать пострадавшего на горке в Хакасии ребенка рассказала о травмах сына
Мир
На Украине сообщили о разрушении объектов инфраструктуры в Запорожской области
Происшествия
В центре Москвы автомобиль врезался в стену и загорелся
Армия
Путин восхитился поступком бойца, попросившего наградить его командира
Армия
ВС РФ поразили пусковые установки ЗРК NASAMS на аэродроме в Хмельницкой области
Мир
Журналист Le Figaro заявил о мире США и России независимо от исхода выборов
Армия
Российская ПВО сбила три украинских Су-27 и один Су-24 за сутки
Сюжет:

«Известия» показали кадры ликвидации последствий непогоды в Сочи

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

«Известия» 23 декабря публикуют кадры последствий сильного шторма в Сочи, в результате которого погиб один человек. Повалено более 80 деревьев, повреждены крыши зданий и автомобили.

«В работах участвуют все экстренные и оперативные службы города. Спасатели и работники ЖКХ оперативно убирают с проезжей части упавшие деревья», — рассказал глава города Алексей Копайгородский в своем Telegram-канале.

Также глава Сочи проводит выездной штаб на одном из домов, где снесло часть кровли.

В ликвидации последствий шторма задействовано более 150 человек и 130 единиц техники. Работы контролирует городской оперативный штаб.

Последствия шторма века: стихия накрыла Крым и Кубань
В Москве ждут «черные метели» и ледяные дожди

В городе закрыты горнолыжные трассы на курортах «Роза Хутор», «Красная Поляна» и «Газпром Поляна», где была также закрыта канатная дорога.

Ранее в этот день в аэропорту Сочи рассказали о работе по фактической погоде. На запасные аэродромы вследствие непогоды был отправлен 21 рейс.

До этого сообщалось, что шквалистый ветер повалил в Сочи деревья и сорвал крыши с домов. За сутки в центре города выпало 35 мм дождя, а в горном кластере — 45 мм снега. В МЧС России предупредили, что штормовое предупреждение в Сочи продолжит действовать до 25 декабря.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023