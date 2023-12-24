Ветер сорвал крыши и повалил деревья в Сочи

Шквалистый ветер повалил в Сочи деревья и сорвал крыши с домов. Об этом 24 декабря сообщила администрация города в своем Telegram-канале.

Также кадры непогоды публикуют «Известия».

«За сутки в центре выпало 35 мм дождя, в горном кластере — 45 мм снега. Шквалистым ветром повалено более 80 деревьев, на более чем 10 частных и многоквартирных домах повреждена кровля. Коммунальный комплекс работает в штатном режиме. Зафиксированы локальные повреждения инженерных сетей, ремонтные бригады выполняют работы», — говорится в сообщении.

В мэрии отметили, что из-за ветра 21 самолет был направлен на запасные аэродромы в другие города. Зимние пляжи в городе остаются закрытыми, при этом основные дороги удалось расчистить.

Курорт «Роза Хутор» сообщил в Telegram-канале, что 24 декабря будут закрыты горнолыжные трассы, продажа ски-пассов осуществляться не будет. Канатная дорога «Олимпия» продолжит работу для гостей без оборудования.

В МЧС России предупредили, что штормовое предупреждение в Сочи продолжит действовать до 25 декабря.

«Ожидается комплекс неблагоприятных и опасных гидрометеорологических явлений: сильные дожди, ливни с грозами, переходящие в мокрый снег и снег, в предгорьях с сильным налипанием на проводах и деревьях, в горах очень сильный снег, сильный ветер с порывами до 27 м/с. На реках ожидается паводочный режим», — говорится в сообщении.

В горах на участках выше 1,5 тыс. м объявлена опасность лавины. В четырех районах Сочи нарушена подача электроснабжения, без света остаются 11,8 тыс. человек.

Ранее в этот день в аэропорту Сочи рассказали о работе по фактической погоде. В течение 24 декабря был обслужен 21 рейс на прилет и 28 рейсов на вылет.

Накануне, 23 декабря, в Сочи из-за неблагоприятных погодных условий на запасной аэродром ушли 19 самолетов. Также в связи с уходами воздушных судов на запасные аэродромы были задержаны вылеты, запланированные из Сочи этими бортами. Пассажирам с длительными задержками вылета авиакомпаниями были предоставлены размещение в гостинице, питание и вода.