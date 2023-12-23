В Сочи из-за непогоды на запасной аэродром ушли 19 самолетов

В Сочи из-за неблагоприятных погодных условий на запасной аэродром ушли 19 самолетов. Об этом 23 декабря сообщает пресс-служба сочинского аэропорта в Telegram.

«В настоящее время командирами 19 воздушных судов были приняты решения уйти на запасные аэродромы с целью обеспечения безопасности пассажиров во время полетов», — говорится в сообщении.

Также, в связи с уходами воздушных судов на запасные аэродромы, будут задержаны вылеты, запланированные из Сочи этими бортами. Пассажирам с длительными задержками вылета авиакомпаниями будут предоставлены размещение в гостинице, питание и вода.

В пресс-службе сообщили, что аэропорт работает по фактической погоде, и попросили пассажиров внимательно следить за актуальной информацией на табло в аэропорте и на сайте. Пассажирам рекомендуется планировать время выезда в аэропорт с учетом ситуации на дорогах.

Ранее в этот день в администрации города сообщили о закрытии зимних пляжей из-за обильных осадков и сильного ветра. На курортах приостановлена работа канатных дорог и горнолыжных трасс. По поручению главы Сочи Алексея Копайгородского все службы курорта работают в усиленном режиме. Ситуацию контролирует городской оперативный штаб.

Накануне штормовое предупреждение было объявлено в Крыму. Как сообщают синоптики, на полуострове сильный ветер, дождь и снег. В конце ноября там бушевал сильнейший за историю метеонаблюдений шторм. Власти региона сообщали, что ущерб, нанесенный стихией Республике Крым, составляет 39,7 млрд рублей.