Штормовое предупреждение из-за осадков и ветра объявили в Крыму

В Крыму объявлено штормовое предупреждение. Оно будет действовать в период с 23 по 24 декабря. Причины — дожди, снег и сильный ветер, как сообщают синоптики.

Как пишет ИА SevastopolMedia со ссылкой на оперативный штаб республики, в центральных, южных, восточных районах, а также в горах осадки будут очень интенсивными. Юго-западный ветер с переходом на северо-западный может дуть со скоростью 25 м/с.

Непогоду объяснили прохождением холодного фронтального раздела.

Тем временем, власти Крыма изменили в большую сторону размер ущерба, нанесенного в конце ноября полуострову сильнейшим за историю метеонаблюдений штормом. Предварительно он оценивается в 40 - 42 млрд рублей, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Наиболее пострадали набережные и берегоукрепительные сооружения во всех приморских городах. В январе 2024 года власти озвучат сроки восстановления набережных. Это необходимо сделать до начала курортного сезона, отметил глава республики, пишет ИА «Крыминформ».

Ранее спасатели объявили на 22–26 декабря экстренное предупреждение в центральных и северных районах Сахалина в связи с аномально холодной погодой со средней суточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 7 градусов и более.