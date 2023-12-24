Реклама
Прямой эфир
Мир
Бежавший украинский журналист Печий подписывал обязательство вернуться
Мир
Стало известно об отказе Испании участвовать в операции США в Красном море
Мир
Польский концерн подал в суд на поставщика из США за срыв контракта по СПГ
Происшествия
Пожар в Забайкалье полностью ликвидирован
Общество
Горнолыжные трассы Сочи закрыли из-за непогоды
Общество
Минздрав Хакасии рассказал о состоянии пострадавших при обрушении горки детей
Мир
В Германии призвали вернуть Украине граждан призывного возраста
Спорт
Гол Панарина помог «Рейнджерс» победить «Баффало» в НХЛ
Общество
В Москве 24 декабря пройдет снег и прогреется воздух до нуля градусов
Общество
Кинолог предупредил собаководов о негативных последствиях салюта для их питомцев
Мир
ЦАХАЛ уничтожила ответственного за поставки оружия представителя ХАМАС
Мир
Хуситы атаковали дронами два танкера в Красном море
Общество
Число пострадавших при обрушении горки в Хакасии возросло до десяти
Происшествия
Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту 3 км над уровнем моря
Мир
Великобритания заявила о продолжении помощи Украине в 2024 году
Сюжет:

В аэропорту Сочи рассказали о работе при штормовом предупреждении

0
Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Аэропорт Сочи продолжает работу по фактической погоде в связи со сложными метеоусловиями. Об этом 24 декабря сообщил Telegram-канал воздушной гавани.

«На 8:00 24 декабря на запасных аэродромах находится четыре воздушных судна в связи с отдыхом экипажей. С пассажирами задержанных рейсов работают представители авиакомпаний. За текущие сутки обслужен 21 рейс на прилет и 28 рейсов на вылет», — говорится в сообщении.

В аэропорту отметили, что с 23 по 25 декабря в Сочи действует штормовое предупреждение, синоптики прогнозируют в городе сильный ветер и ливни с грозами, переходящие в мокрый снег.

Также сообщалось, что рейс авиакомпании Smartavia, который должен был вылететь в Москву, был задержан из-за отказа трех пассажиров, сославшихся на плохое самочувствие. Борт был отправлен 23 декабря в 23:40.

Последствия шторма века: стихия накрыла Крым и Кубань
В Москве ждут «черные метели» и ледяные дожди

Ранее в этот день сообщалось, что в аэропорту Сочи из-за шторма на вылет из города отменили три авиарейса, еще пять задержали. По информации мэра Сочи Алексея Копайгородского, порывы ветра достигают 28 м/с, в связи с чем людям рекомендовано оставаться в своих домах во избежание опасных ситуаций.

Накануне, 23 декабря, в Сочи из-за неблагоприятных погодных условий на запасной аэродром ушли 19 самолетов. Также в связи с уходами воздушных судов на запасные аэродромы были задержаны вылеты, запланированные из Сочи этими бортами. Пассажирам с длительными задержками вылета авиакомпаниями были предоставлены размещение в гостинице, питание и вода.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023