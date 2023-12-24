В аэропорту Сочи рассказали о работе при штормовом предупреждении
Аэропорт Сочи продолжает работу по фактической погоде в связи со сложными метеоусловиями. Об этом 24 декабря сообщил Telegram-канал воздушной гавани.
«На 8:00 24 декабря на запасных аэродромах находится четыре воздушных судна в связи с отдыхом экипажей. С пассажирами задержанных рейсов работают представители авиакомпаний. За текущие сутки обслужен 21 рейс на прилет и 28 рейсов на вылет», — говорится в сообщении.
В аэропорту отметили, что с 23 по 25 декабря в Сочи действует штормовое предупреждение, синоптики прогнозируют в городе сильный ветер и ливни с грозами, переходящие в мокрый снег.
Также сообщалось, что рейс авиакомпании Smartavia, который должен был вылететь в Москву, был задержан из-за отказа трех пассажиров, сославшихся на плохое самочувствие. Борт был отправлен 23 декабря в 23:40.
Ранее в этот день сообщалось, что в аэропорту Сочи из-за шторма на вылет из города отменили три авиарейса, еще пять задержали. По информации мэра Сочи Алексея Копайгородского, порывы ветра достигают 28 м/с, в связи с чем людям рекомендовано оставаться в своих домах во избежание опасных ситуаций.
Накануне, 23 декабря, в Сочи из-за неблагоприятных погодных условий на запасной аэродром ушли 19 самолетов. Также в связи с уходами воздушных судов на запасные аэродромы были задержаны вылеты, запланированные из Сочи этими бортами. Пассажирам с длительными задержками вылета авиакомпаниями были предоставлены размещение в гостинице, питание и вода.