В Сочи отменили и задержали несколько авиарейсов из-за шторма
В аэропорту Сочи из-за шторма на вылет из города отменили три авиарейса, еще пять — задержали. Об этом в воскресенье, 24 декабря, сообщил источник «Известий».
Кроме того, уточняется, что на прилет в Сочи 24 декабря задержаны шесть рейсов, а также еще два отменены.
Помимо этого, мэр города Алексей Копайгородский написал в своем в Telegram-канале, что местные экстренные и аварийные службы в оперативном режиме устраняют последствия стихии, а основные дороги в Сочи были расчищены.
«Задействовано также свыше 150 человек и 130 единиц техники федеральных, региональных и муниципальных дорожников. Работы контролирует городской оперативный штаб», — указал он.
Копайгородский также отметил, что порывы ветра в Сочи достигают до 28 м/с, в связи с чем мэр настоятельно порекомендовал людям оставаться в своих домах во избежание опасных ситуаций.
Накануне, 23 декабря, сообщалось, что в Сочи из-за неблагоприятных погодных условий на запасной аэродром ушли 19 самолетов. Также в связи с уходами воздушных судов на запасные аэродромы будут задержаны вылеты, запланированные из Сочи этими бортами. Пассажирам с длительными задержками вылета авиакомпаниями будут предоставлены размещение в гостинице, питание и вода.