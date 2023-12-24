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Горнолыжные трассы Сочи закрыли из-за непогоды

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Из-за непогоды трассы горнолыжных курортов Сочи закрыты. Об этом 24 декабря сообщили их Telegram-каналы.

В «Розе Хутор» рассказали, что трассы закрыты для катания, продажа ски-пассов осуществляться не будет. В то же время канатная дорога «Олимпия» будет работать для гостей без горнолыжного оборудования.

«Приносим извинения за возможные неудобства и обращаем ваше внимание на то, что безопасность наших гостей является нашим первостепенным приоритетом», — сообщила пресс-служба.

Также о закрытии трасс проинформировали в «Красной Поляне». Канатные дороги продолжают работать в туристическом режиме. В «Газпром Поляне» не работают ни подъемники, ни трассы.

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Ранее в этот день администрация Сочи рассказала, что за последние сутки шквалистым ветром было повалено более 80 деревьев, на более чем 10 частных и многоквартирных домах повреждена кровля. В МЧС России предупредили, что штормовое предупреждение в Сочи продолжит действовать до 25 декабря.

24 декабря в аэропорту Сочи рассказали о работе по фактической погоде из-за неблагоприятных метеоусловий. В течение 24 декабря был обслужен 21 рейс на прилет и 28 рейсов на вылет.

Накануне, 23 декабря, в Сочи на запасной аэродром ушли 19 самолетов. Также в связи с уходами воздушных судов на запасные аэродромы были задержаны вылеты, запланированные из Сочи этими бортами. Пассажирам с длительными задержками вылета авиакомпаниями были предоставлены размещение в гостинице, питание и вода.

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