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Тищенко заявил о доминировании Бивола во всех раундах боя с Артуром

Тищенко: Бивол доминировал во всех 12 раундах боя с Артуром
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Фото: REUTERS/Ahmed Yosri
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Российский боксер Дмитрий Бивол доминировал во всех раундах поединка с британцем Линдоном Артуром. Об этом 24 декабря заявил «Известиям» олимпийский чемпион по боксу Евгений Тищенко.

«Бивол победил, потому что он хорошо был готов. Он выше уровнем, он показал свой идеальный бокс, доминировал во всех 12 раундах, мог отправить соперника в нокдаун. Я рад за Дмитрия, за его победу. Он действительно качественный бокс показал сегодня», — сказал он.

Тищенко отметил, что Артур был одним из лучших соперников, которые могли бы выйти на ринг с Биволом.

«Дмитрий просто эффективно сделал свою работу и показал все свои лучшие навыки. Я оцениваю его бой на 100%, идеальное выступление по таймингу, по выносливости, по всему. Хорошо был готов, выражаю ему только уважение и поздравляю», — добавил спортсмен.

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23 декабря Бивол защитил титул чемпиона по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA), победив Артура в Эр-Рияде. Российский боец одержал победу единогласным решением судей. Также он завоевал титул чемпиона Международной боксерской организации (IBO), который принадлежал сопернику.

На следующий день Бивол заявил о готовности сразиться со своим соотечественником Артуром Бетербиевым, который является обладателем чемпионского титула в полутяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

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