Бивол назвал предполагаемую дату поединка с Бетербиевым

Российский боксер Дмитрий Бивол 24 декабря заявил о готовности сразиться со своим соотечественником Артуром Бетербиевым.

«Не знаю, сколько процентов, но я думаю, что саудиты сделают мне бой с Бетербиевым. Я надеюсь, что сделают бой за звание абсолютного чемпиона, потому что от меня уже ничего не зависит. Я провел бой, жив-здоров, у меня уже есть условия на этот бой», — сказал он в беседе с YouTube-каналом «Ушатайка».

По словам Бивола, он уже согласен на бой с Бетербиевым. Однако боксер предположил, что поединок состоится не раньше апреля.

Бетербиев является обладателем чемпионского титула в полутяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

Ранее в этот день Бивол защитил титул чемпиона по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA), победив Артура в Эр-Рияде. Российский боец одержал победу единогласным решением судей. Также он завоевал титул чемпиона Международной боксерской организации (IBO).

Боксер Дмитрий Кудряшов заявил «Известиям», что Бивол оказался намного выше классом, нежели Артур. По его словам, контроль, доминирование, понимание хода боя находились в руках российского чемпиона.

Перед боем Бивол сказал «Известиям», что последние часы перед поединком он проводит в спокойной обстановке, поскольку в это время важно сконцентрироваться и не обращать внимание на информационный фон.

21 декабря Бивол назвал «Известиям» своих самых «неудобных» соперников. По словам спортсмена, он запомнил по стилистике бой против Крэйга Ричардса, который прошел в мае 2021 года. Тогда россиянин победил единогласным решением судей. Также российский боксер заявил, что считает неудобным соперником малавийца Айзека Чилембу. Как отметил Бивол, Чилемба из той категории бойцов, которые не предпринимают атакующие действия, не «добывают победу», предпочитая много защищаться.

В беседе с «Известиями» Бивол поделился, что выйдет на ринг в Эр-Рияде под песню группы «Кино» «Группа крови». По словам боксера, эта песня больше всего способна пробудить в нем чувство уверенности перед началом поединка.

В карьере Бивола 22 победы в 22 поединках, 11 из них — нокаутом. Артур выиграл 23 боя, из которых 16 были завершены досрочно. В бое против Бивола он потерпел второе поражение в карьере.