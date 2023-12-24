Бивол защитил титул чемпиона мира Всемирной боксерской ассоциации

Чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) российский боксер Дмитрий Бивол 24 декабря защитил титул, победив британца Линдона Артура в Эр-Рияде.

12-раундовый поединок в полутяжелом весе завершился победой Бивола единогласным решением судей. Российский боксер также завоевал титул чемпиона Международной боксерской организации (IBO).

Ранее в этот день Бивол сказал «Известиям», что последние часы перед поединком он проводит в спокойной обстановке, поскольку в это время важно сконцентрироваться и не обращать внимание на информационный фон.

21 декабря Бивол назвал «Известиям» своих самых «неудобных» соперников. По словам спортсмена, он запомнил по стилистике бой против Крэйга Ричардса, который прошел в мае 2021 года. Тогда россиянин победил единогласным решением судей. Также российский боксер заявил, что считает неудобным соперником малавийца Айзека Чилембу. Как отметил Бивол, Чилембу из той категории бойцов, который не предпринимает атакующие действия, не «добывает победу», предпочитая много защищаться.

В беседе с «Известиями» Бивол поделился, что выйдет на ринг в Эр-Рияде под песню группы «Кино» «Группа крови». По словам боксера, эта песня больше всего способна пробудить в нем чувство уверенности перед началом поединка.

В карьере Бивола 22 победы в 22 поединках, 11 из них — нокаутом. Артур выиграл 23 боя, из которых 16 были завершены досрочно. В бое против Бивола он потерпел второе поражение в карьере.