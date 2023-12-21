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Бивол назвал «Известиям» своих самых неудобных соперников

Бивол перечислил «Известиям» своих самых неудобных соперников
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Фото: скриншот
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Действующий чемпион мира по версии WBA российский боксер Дмитрий Бивол в преддверии боя с британцем Линдоном Артуром назвал «Известиям» 21 декабря своих самых неудобных соперников.

По словам спортсмена, он запомнил по стилистике бой против Крэйга Ричардса, который прошел в мае 2021 года. Тогда россиянин победил единогласным решением судей.

«На самом деле неудобен был тот же Ричардс. Там просто сложились обстоятельства — простой и вот этот бокс его», — сказал боксер.

Также российский боксер заявил, что считает неудобным соперником малавийца Айзека Чилембу. Он из той категории бойцов, который не предпринимает атакующие действия, не «добывает победу», предпочитая много защищаться.

Бивол 23 декабря встретится с Артуром на турнире в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, россиянину предстоит защитить титул.

В карьере Бивола 21 победа в 21 поединке, 11 из них — нокаутом. Артур выиграл 23 боя, из которых 16 были завершены досрочно. При этом у британца имеется одно поражение.

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