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Бабанин назвал основные сложности в бою против Джонсона

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Фото: РЕН ТВ
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Российский боксер Максим Бабанин, победивший американца Кевина Джонсона в главном поединке между супертяжами в боксерском турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ», прошедшем 15 декабря в Челябинске, рассказал, что от эйфории после завоеванного пояса чемпиона ему вряд ли удастся выспаться.

По словам Бабанина, он прекрасно понимал, что бой с американцем будет не из легких, поскольку Джонсон — опытный боксер, который прекрасно держит удар.

«Я сразу настраивался на всю дистанцию: доказать себе и Челябинску, где меня знают и всегда хорошо встречают, чтобы продержаться до конца. Хорошо отбоксировал», ― заявил Бабанин.

Боец отметил, что американская школа бокса отличается от российской: спортсмены из США часто применяют прием шолдер-ролл, хорошо умеют защищать голову и подставлять плечи. Иметь дело с непривычной для россиянина техникой боксирования ― самая тяжелая часть поединка, сказал чемпион.

Бабанин рассказал, что впервые завоевал пояс «Бойцовского клуба РЕН ТВ» и что это для него большая честь.

«Я впервые стал чемпионом РЕН ТВ. <…> Это очень приятно, жду следующих вызовов», ― сказал россиянин.

Как отметил Бабанин, после тяжелого боя его одолевает сильная усталость, однако эйфория от успеха в турнире не даст ему уснуть в ближайшие часы.

«Точно знаю, что уснуть не смогу. Эта эйфория будет держаться всё утро», ― подчеркнул боец.

Кроме того, российский боксер рассказал, что готов на новые вызовы, если кто-то из спортсменов хочет оспорить его победу в «Бойцовском клубе РЕН ТВ».

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Состязание спортсменов длилось все шесть раундов и завершилось единогласным решением судей о победе россиянина. Таким образом, Максим Бабанин стал новым чемпионом «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в супертяжелом весе.

Ранее на турнире российский боксер Игорь Свиридченков одержал победу над бойцом из США Питером Добсоном. Для Свиридченкова это был дебютный поединок в профессиональном боксе. 33-летний Добсон впервые выступал в России.

Всего на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» 15 декабря состоялись четыре боя. В главном поединке сразились российский боксер Максим Бабанин и американец Кевин Джонсон. В соглавном — Павел Шульский (Россия) и Джейсон Гаверн (США), российский боксер победил.

Еще в двух боях турнира противостояли друг другу боксеры из России и США. Бой между Игорем Свиридченковым и Питером Добсоном завершен победой россиянина. Чемпион WBA Asia South Эдгар Гукасян победил американца Джемини Рамиреса. Он выиграл единогласным решением судей.

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