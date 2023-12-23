Боксер Бивол поделился, как в последние часы он готовится к бою с Артуром
Последние часы перед поединком 23 декабря в Эр-Рияде с британцем Линдоном Артуром чемпион мира по версии WBA российский боксер Дмитрий Бивол проводит в спокойной обстановке. Спортсмен рассказал «Известиям», что в это время важно сконцентрироваться и не обращать внимание на информационный фон.
«Это лишний раз может тебя либо расстроить, либо, наоборот, чересчур придать уверенности ненужной. Поэтому стараюсь думать только о том, что мне просто нужно выйти в ринг, максимально сохранить себя ментально и физически и сделать свою работу», — поделился он.
Бивол 23 декабря встретится с Артуром на турнире в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, россиянину предстоит защитить титул.
В карьере Бивола 21 победа в 21 поединке, 11 из них — нокаутом. Артур выиграл 23 боя, из которых 16 были завершены досрочно. При этом у британца имеется одно поражение.
21 декабря Бивол назвал «Известиям» своих самых «неудобных» соперников. По словам спортсмена, он запомнил по стилистике бой против Крэйга Ричардса, который прошел в мае 2021 года. Тогда россиянин победил единогласным решением судей. Также российский боксер заявил, что считает неудобным соперником малавийца Айзека Чилембу. Как отметил Бивол, Чилембу из той категории бойцов, которые не предпринимают атакующие действия, не «добывают победу», предпочитая много защищаться.
Кроме того, спортсмен поделился с «Известиями», что выйдет на ринг в Эр-Рияде под песню группы «Кино» «Группа крови». По словам боксера, эта песня больше всего способна пробудить в нем чувство уверенности перед началом поединка.