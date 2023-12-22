Боксер Бивол выйдет на бой против Артура под песню «Группа крови»

Действующий чемпион мира по версии WBA российский боксер Дмитрий Бивол в преддверии боя с британцем Линдоном Артуром рассказал в беседе с «Известиями», что выйдет на ринг в Эр-Рияде под песню группы «Кино» «Группа крови».

Как сообщил Бивол, песня «Группа крови» больше всего способна пробудить в нем чувство уверенности перед началом боксерского поединка.

«Когда я слышу «Группу крови», у меня сразу такой режим чуть включается боевой <…> Потому что, наверное, выходил под нее на ринг», — рассказал спортсмен.

Кроме того, Бивол добавил, что в его плейлисте есть и другие песни группы «Кино».

21 декабря Бивол назвал «Известиям» своих самых «неудобных» соперников. По словам спортсмена, он запомнил по стилистике бой против Крэйга Ричардса, который прошел в мае 2021 года. Тогда россиянин победил единогласным решением судей. Также российский боксер заявил, что считает неудобным соперником малавийца Айзека Чилембу. Как отметил Бивол, Чилембу из той категории бойцов, который не предпринимает атакующие действия, не «добывает победу», предпочитая много защищаться.

Бивол 23 декабря встретится с Артуром на турнире в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, россиянину предстоит защитить титул.

В карьере Бивола 21 победа в 21 поединке, 11 из них — нокаутом. Артур выиграл 23 боя, из которых 16 были завершены досрочно. При этом у британца имеется одно поражение.