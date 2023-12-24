Немецкий журналист уличил ВСУ в использовании старой техники на фронте

Ситуация с техникой, используемой Вооруженными силами Украины (ВСУ) в конфликте, оставляет желать лучшего, несмотря на заявления стран Запада об обратном. Об этом 22 декабря сообщил немецкий журналист Юлиан Репке в соцсети X (бывш. Twitter).

«Мало того, что Украина, естественно, не в состоянии производить достаточное количество бронетехники для своей армии, так еще и не хватает технического обслуживания и запчастей для тех машин, которые у нее есть», — написал он.

Как подчеркнул Репке, от многих солдат ВСУ поступает информация о том, что они вынуждены за свой счет оплачивать горюче-смазочные материалы для используемой военной техники.

«Поэтому я снова и снова задаю вопрос: к чему эти благозвучные заявления [стран Запада], не имеющие ничего общего с реальностью?» — резюмировал Репке.

В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг признал, что ВСУ испытывают сложности в преодолении оборонительных линий российской армии. По его словам, армия РФ создала оборонительные рубежи в ходе подготовки к отражению контрнаступления украинской армии, организовав «огромные минные поля, окопы и препятствия для танков».

21 декабря обозреватель агентства Bloomberg Хэл Брэндс указал на то, что Украине после провала контрнаступления ее войск и истощения ресурсов предстоит ужасный 2024 год. По его словам, контрнаступление украинской армии закончилось разочарованием, а силы страны оказались «окровавлены и истощены».

Ранее, 15 декабря, в Пентагоне указали на необходимость выбора между боеготовностью США и помощью Украине, так как вскоре средства закончатся. По словам официального представителя Пентагона Патрика Райдера, на помощь Украине отводится $4,4 млрд, а на финансирование армии США всего $1 млрд.

Тогда же координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Кирби заявил о последнем пакете помощи Украине из-за исчерпания ресурсов. Он рассказал, что без решения конгресса США у руководства государства больше нет финансовых ресурсов на поддержку ВСУ.

До этого, 10 декабря, в Белом доме сообщили, что у США остался только $1 млрд на восполнение собственного вооружения, которого становится всё меньше на фоне помощи ВСУ.

Также конгрессмен-республиканец Томас Мэсси обвинил власти США в том, что они тратят на свою страну меньше, чем на Украину. Кроме того, он отметил, что после окончания конфликта Киев снова обратиться за помощью к Вашингтону, но уже для восстановления объектов инфраструктуры, что тоже потребует больших вложений.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент РФ Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.