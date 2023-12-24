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В Киеве возмутились нежеланием украинцев передавать повестки соседям

Экс-депутат рады Лапин: жители Львова не хотят передавать повестки соседям
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Фото: REUTERS/Inna Varenytsia
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Бывший офицер нацбатальона «Айдар» (террористическая организация, запрещена в РФ) и спецназа Вооруженных сил Украины (ВСУ), экс-депутат Верховной рады Игорь Лапин заявил, что жители Львова откажутся передавать повестки соседям-уклонистам.

Он привел результаты соцопроса одного из львовских телеканалов, согласно результатам которого только 30% львовян готовы передать повестку соседу-уклонисту.

«И это зрители одного из тех топовых телеканалов, которые львовяне смотрят», — сказал он в интервью украинской журналистке Алене Курбановой.

Как отметил Лапин, жители Львова боятся портить отношения со своими соседями, поскольку понимают, что им еще придется общаться с соседом-уклонистом после завершения конфликта.

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Ранее, 19 декабря, президент Украины Владимир Зеленский рассказал о предложении призвать еще 500 тыс. человек. Точную цифру президент не подтвердил, так как в стране нет понимания по вопросу ротаций военных и отпусков для действующих военнослужащих.

18 декабря The Economist сообщал о недостатке бойцов в рядах Вооруженных сил Украины. Украинцы не стремятся идти на службу, и военкоматы проводят рейды в торговых центрах и спортзалах, рассказали журналисты.

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая 13 декабря предложила мобилизовать женщин на должности в тылу. 5 декабря Безуглая также призвала женщин вступить в ряды ВСУ на волонтерских началах.

Как 11 декабря заявила член комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Соломия Бобровская, Украина провалила мобилизацию, а комплектация армии республики происходит по количественному, а не по качественному признаку.

До этого, 23 сентября, 55-летний гражданин Украины позвонил в полицию Доброслава и сообщил, что муж его дочери полгода прячется от военкомата и игнорирует повестки. Он передал координаты зятя и попросил направить на место сотрудников территориального центра комплектации для задержания.

Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года. Тогда же президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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