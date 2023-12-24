Россельхознадзор сообщил о поставках в Россию второй партии яиц из Азербайджана
В Россию прибыла вторая партия яиц из Азербайждана. Об этом в субботу, 23 декабря, сообщил Россельхознадзор.
Как уточнили в ведомстве, новая поставка азербайджанских яиц на территорию РФ была осуществлена 21 декабря через пункт пропуска «Яраг – Казмаляр».
«Ввезена вторая партия столового яйца из Азербайджана в количестве 18 т (306 тыс. штук) для дальнейшей реализации на территории России», — отмечается в сообщении.
20 декабря директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец рассказал «Известиям», что после Нового года цены на куриные яйца снизятся по естественным причинам. Он объяснил, что на это повлияет падение спроса на эту продукцию после новогодних праздников. Кроме того, Зубец подчеркнул, что в течение Великого поста резко сокращается потребление яиц. Поэтому, по словам экономиста, снижение стоимости будет естественным и не будет зависеть от ввоза в РФ такого товара из других стран.
Ранее, 13 декабря, правительство одобрило обнуление пошлин на импортные яйца. Решение об обнулении импортных пошлин на куриное яйцо — оперативная мера для того, чтобы насытить внутренний рынок, пояснили «Известиям» в Минсельхозе. Уже 19 декабря в Россию поступила первая партия куриных яиц из Азербайджана.
17 декабря президент России Владимир Путин указал, что цены на куриное яйцо выросли из-за того, что спрос увеличился, а производство — нет. Глава государства добавил, что ситуация с ценами на куриное яйцо будет улучшаться.
15 декабря Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ возбудила дела в отношении производителей куриных яиц, которые допустили рост оптовых цен. Как сообщили «Известиям» в службе, в действиях компаний обнаружены признаки нарушения закона «О защите конкуренции».