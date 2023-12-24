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Полиция Вены предупредила о повышенной угрозе терроризма в период Рождества

Полиция Вены сообщила о повышенной угрозе терактов на Рождество
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Фото: Global Look Press/IMAGO/Andreas Stroh
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Полиция Вены 23 декабря сообщила об усилении мер безопасности в общественных местах в период рождественских праздников в связи с возросшей угрозой терроризма в Европе.

«В связи с повышенным уровнем террористической угрозы в Австрии в период рождественских праздников в целом существует особый риск. Поскольку по всей Европе слышатся призывы к нападениям на рождественские мероприятия, особенно в районе 24 декабря, органы безопасности усилили соответствующие меры защиты в общественных местах в Вене и федеральных землях», — говорится в сообщении.

Как указали в полиции, особое внимание будет уделено наблюдению за церквями, религиозными мероприятиями, церковными службами, а также рождественскими базарами. Желающих посетить такие мероприятия предупредили о необходимости ношения при себе удостоверение личности, чтобы пройти досмотр в целях безопасности.

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Ранее, 18 октября, министр внутренних дел Герхард Карнер и глава минобороны страны Клаудия Таннер сообщили, что Австрия повысила уровень террористической опасности до «второго, высшего уровня» на фоне эскалации на Ближнем Востоке и нападения на шведских футбольных фанатов в Брюсселе. Совет министров Австрии также решил пополнить ряды федеральной армии для защиты еврейских учреждений.

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