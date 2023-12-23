МО Турции сообщило о проведении военной операции на севере Ирака против РПК

Вооруженные силы (ВС) Турции провели военные операции на севере Ирака против запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК). Об этом в субботу, 23 декабря, заявило турецкое министерство обороны в соцсети X (бывш. Twitter).

«Число боевиков [РПК], нейтрализованных нашими [турецкими] отрядами в этом регионе, возросло до 16», — говорится в сообщении.

Как уточняется, операция ВС Турции началась после ранее произошедшей гибели 12 турецких военнослужащих в результате действий противника.

9 октября турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что более 160 боевиков РПК и 190 объектов были уничтожены в ходе операций ВС Турции в Сирии с 1 октября. При этом Эрдоган отметил, что Турция не позволит создать «террористический коридор» у своих южных границ.

Ранее в этот день министр обороны Турции Яшар Гюлер заявил, что в Сирии и Ираке с 1 по 8 октября были ликвидированы 150 террористов. Также были уничтожены объекты и источники доходов организаций.

5 октября стало известно, что национальная разведка Турции нанесла удары по объектам РПК, в частности, по складам оружия и боеприпасов, а также по зданию, в котором размещались штурмовые и диверсионные подразделения.

1 октября Эрдоган заявил, что Анкара планирует начать масштабную антитеррористическую операцию у южных границ страны в Сирии и Ираке. Заявление прозвучало после теракта у здания турецкого МВД в центре столицы. Тогда пострадали двое полицейских. РПК взяла на себя ответственность за попытку теракта.

В тот же день турецкое министерство обороны сообщило о воздушных ударах по объектам боевиков РПК на севере Ирака, расположенным в районах Метина, Хакурк, Кандиль и Гара. В ведомстве указали, что в общей сложности было уничтожено 20 объектов.