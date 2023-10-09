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Эрдоган заявил об уничтожении более 160 боевиков РПК в октябре

Эрдоган: свыше 160 боевиков РПК уничтожены в ходе операций ВС Турции в Сирии в октябре
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Фото: Global Look Press/Juma Mohammad
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Более 160 боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК) и 190 объектов уничтожены в ходе операций ВС Турции в Сирии с 1 октября. Об этом 9 октября сообщил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в обращении к нации после заседания правительства, которое состоялось под его председательством в Анкаре.

«В ходе операций ВС Турции на севере Сирии, проведенных с 1 октября, уничтожены 162 террориста, ликвидировано 194 их объекта», — сказал он.

При этом Эрдоган отметил, что Турция не позволит создать «террористический коридор» у своих южных границ.

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Ранее в этот день министр обороны Турции Яшар Гюлер заявил, что в Сирии и Ираке с 1 по 8 октября были ликвидированы 150 террористов. Также были уничтожены объекты и источники доходов организаций.

5 октября стало известно, что национальная разведка Турции нанесла удары по объектам РПК, в частности по складам оружия и боеприпасов, а также по зданию, в котором размещались штурмовые и диверсионные подразделения.

1 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара планирует начать масштабную антитеррористическую операцию у южных границ страны в Сирии и Ираке. Заявление прозвучало после теракта у здания турецкого МВД в центре столицы. Тогда пострадали двое полицейских. РПК взяла на себя ответственность за попытку теракта.

В тот же день турецкое министерство обороны сообщило о воздушных ударах по объектам боевиков РПК на севере Ирака, расположенным в районах Метина, Хакурк, Кандиль и Гара. В ведомстве указали, что в общей сложности было уничтожено 20 объектов.

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