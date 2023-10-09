Турция заявила о ликвидации в Сирии и Ираке 150 террористов за неделю
Министр обороны Турции Яшар Гюлер в понедельник, 9 октября, заявил, что в Сирии и Ираке с 1 по 8 октября были ликвидированы 150 террористов.
«В ходе комплексных операций ВВС, проведенных против целей террористов на севере Ирака и Сирии в период с 1 по 8 октября, было нейтрализовано более 150 террористов», — указал глава турецкого минобороны, чьи слова приводит телеканал TRT Haber.
По его словам, были уничтожены объекты и источники доходов организаций.
«Мы продолжим борьбу с терроризмом с растущим и интенсивным давлением, как мы делали до сих пор», — отметил Гюлер.
Днем ранее минобороны Турции сообщало, что ВВС страны провели операцию на севере Сирии, нанеся удары по объектам Рабочей партии Курдистана (РПК). Отмечалось, что в результате рейда уничтожены шесть объектов РПК, в основном нефтяные скважины и нефтехранилища, находящиеся под контролем террористической организации.
Предыдущий удар по объектам РПК в Сирии был нанесен Турцией 5 октября. В ходе операции были нанесены удары по складам оружия и боеприпасов РПК, а также по зданию, в котором размещались штурмовые и диверсионные подразделения.
1 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара планирует начать масштабную антитеррористическую операцию у южных границ страны в Сирии и Ираке. Заявление прозвучало после теракта у здания турецкого МВД в центре столицы. Тогда пострадали двое полицейских. РПК взяла на себя ответственность за попытку теракта.