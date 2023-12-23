Эксперт указал на начало тотальной мобилизации на Украине

Тотальная мобилизация на Украине отчасти уже идет. Таким мнением 23 декабря в беседе с «Лентой.ру» поделился военный эксперт, директор Музея войск противовоздушной обороны (ПВО) Юрий Кнутов.

«Сейчас ставка делается на то, чтобы вернуть украинских мужчин, которые выехали на Запад. На сегодняшний день, по данным западных СМИ, примерно четыре миллиона уклонистов. Конечно, даже небольшой процент тех, кого удастся переместить с территории Западной Европы на территорию Украины, позволит во многом решить вопросы мобилизации», — сообщил эксперт.

Также он обратил внимание на то, что не все страны согласны с выдачей украинских граждан призывного возраста. Например, Германия «поставила под вопрос подобного рода призывы» от киевского режима, а Польша, Венгрия и некоторые другие страны выразили готовность пойти навстречу и лишить вида на жительство мужское население призывного возраста украинского происхождения.

«Поэтому теоретически возможность проведения тотальной мобилизации существует», — добавил Кнутов.

Однако, по его мнению, возвращение мужчин призывного возраста на Украину не отразится на ходе специальной военной операции (СВО). Эксперт объяснил, что люди, которые не желают проходить службу в армии и выполнять свой воинский долг, не будут добросовестными солдатами на фронте, даже если их привези туда насильно.

«Независимо от численных показателей, даже если призовут полмиллиона человек, в качественном отношении это будет ущербная армия, которая не будет справляться с теми задачами, которые на нее возлагают. В общем-то тот развал украинской армии, который начался, будет усиливаться», — заявил военный эксперт.

По его словам, оказать непосредственное влияние на потенциал украинской армии могут западные военные. В частности, польские граждане вступают в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) целыми ротами под видом добровольцев, кроме того, есть информация, что также на территории Украины находятся турецкие подразделения, добавил эксперт.

«То есть расширение натовского контингента, конечно, может на какое-то время затянуть конфликт, но в принципе спасти ситуацию это не в состоянии», — заключил Кнутов.

Ранее в этот день начальник службы авиации и ПВО 3-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Василий Самовар призвал украинцев готовиться к тотальной мобилизации. Он отметил, что, если РФ продолжит «нынешний темп перехода экономики на военные рельсы», она достигнет успеха.

До этого, 22 декабря, министр юстиции ФРГ Марко Бушман отметил, что Германия не будет выдавать Украине граждан, подлежащих призыву на военную службу. Он добавил, что власти Германии хотят, чтобы как можно больше беженцев с Украины трудоустроились и получали меньше пособий от государства.

20 декабря на Украине заявили, что после принятия законопроекта о мобилизации работодателей могут обязать лично привозить военнообязанных в военкоматы.

До этого, 19 декабря, президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции рассказал о предложении военных призвать еще 500 тыс. человек. Точную цифру он не подтвердил, так как в стране нет понимания по вопросу ротаций военных и отпусков для действующих военнослужащих.

До этого, 18 декабря, The Economist сообщал о недостатке бойцов в рядах Вооруженных сил Украины. Украинцы не стремятся идти на службу, и военкоматы проводят рейды в торговых центрах и спортзалах, рассказали журналисты.

На Украине с февраля 2022 года действует военное положение. Тогда же Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.