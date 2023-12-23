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В Дагестане 45 беженцам из Палестины вручили паспорта РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В Республике Дагестан 45 беженцев из Палестины получили паспорта граждан РФ. Документы вручили 19 женщинам и 26 мужчинам, а также восьмерым детей, о чем стало известно в субботу, 23 декабря.

Новыми гражданами России стали палестинские беженцы из первой группы эвакуированных. Паспорта российских граждан палестинцы получили в ускоренном порядке.

«Получение паспортов дает вам возможность для реализации себя в разных сферах деятельности, вы получаете права, льготы, которые предусмотрены Конституцией РФ. Будете иметь возможность получать медицинскую помощь, образование, реализовать себя по своим профессиям», — сообщил замглавы дагестанского правительства Абдурахман Махмудов.

Он также уточнил, что российское гражданство также накладывает на беженцев из Палестины обязанности, предусмотренные Конституцией РФ. Махмудов поздравил их с получением обновленных паспортов.

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Ранее, 20 декабря, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что России удалось вывезти из сектора Газа практически всех обратившихся за помощью россиян. При этом работа по возможным обращениям граждан РФ, которые по разным причинам остаются в секторе Газа, будет продолжена.

18 декабря спецборт МЧС доставил последнюю группу эвакуированных из анклава россиян. Этим же бортом в Россию вернулись специалисты оперативной группы МЧС, завершившие работу в Египте.

В распоряжении «Известий» есть кадры прибытия группы граждан РФ в аэропорт Домодедово. Одна из эвакуированных рассказала, что ситуация в зоне палестино-израильского конфликта в настоящее время осложняется из-за сезона дождей и малого количества укрытий — большинство зданий разрушено.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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