В Иране допустили блокаду Средиземного моря из-за действий США в секторе Газа

Действия США и их союзников в секторе Газа могут вызвать блокаду Средиземного моря. Об этом в субботу, 23 декабря, рассказал генерал иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Мохаммад Реза Нагди.

«Сионистский режим и США впали в безумие из-за тяжести преступлений и жестокости, которые они совершили, <…> они даже не могут извлечь уроки из прошлых событий», — передает его слова Aftab News.

Как отметил генерал, при продолжении преступлений США и их союзники должны ждать «рождения новых сил и закрытия для них остальных дорог и путей», в том числе Гибралтарского пролива.

«Вчера Персидский залив и Ормузский пролив стали для них кошмаром, а сегодня Баб-эль-Мандабский пролив и Красное море поймали их в ловушку, и с продолжением этих преступлений им вскоре придется ждать закрытия Средиземного моря», — отметил Нагди.

На фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке хуситы начали атаковать корабли в Красном море, по их заявлениям, связанные с Израилем. Первое сообщение о такой атаке появилось 3 декабря на сайте UKMTO. Сообщалось, что со стороны Йемена отмечены активность БПЛА и возможный взрыв в окрестностях Баб-эль-Мандебского пролива. В тот же день сообщалось, что эсминец ВМС США USS Carney был атакован выпущенными из Йемена беспилотниками и ракетами.

Позже, 5 декабря, Тегеран отверг обвинения США и Великобритании в причастности к атакам на торговые суда в Красном море. Во внешнеполитическом ведомстве страны подчеркнули, что неконструктивные заявления официальных лиц Британии «сами по себе являются фактором угрозы региональному и международному миру и стабильности» и осуждаются властями Ирана.

19 декабря министр обороны США Ллойд Остин объявил о начале в Красном море операции «Страж процветания», проводимой силами США и ряда других государств. Он связал данный шаг с необходимостью коллективного ответа на нападения хуситов.

7 октября движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.