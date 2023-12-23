Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Житель села в Курской области погиб в результате обстрела со стороны ВСУ
Мир
Российскому певцу Ираклию Пирцхалаве отказали во въезде в Молдавию
Происшествия
Два человека пострадали при опрокидывании школьного автобуса в Ярославской области
Спорт
Чемпионкой России по фигурному катанию стала Аделия Петросян
Мир
В Эстонии заявили о готовности выдавать Киеву украинцев мобилизационного возраста
Общество
Суд в Санкт-Петербурге арестовал заказавшего несколько убийств предпринимателя
Общество
В Сочи суд арестовал замдиректора «Росзаповедцентра» по подозрению во взятке
Политика
Путин не планирует поздравлять лидеров недружественных стран с Новым годом
Происшествия
Чемпион Европы среди юниоров по боксу Альберт Родионов погиб в ДТП
Происшествия
Водитель квадроцикла погиб в ДТП с грузовиком в Новосибирской области
Политика
Путин поблагодарил делегатов СРЗП за поддержку
Мир
Украина расширила санкции против РФ
Происшествия
Число пострадавших за день от обстрелов ВСУ жителей ДНР выросло до десяти
Армия
На донецком направлении бойцы РФ отразили 11 атак ВСУ
Происшествия
Пять человек пострадали при сбросе боеприпаса с беспилотника в Донецке
Сюжет:

В Иране допустили блокаду Средиземного моря из-за действий США в секторе Газа

КСИР: действия США в секторе Газа могут вызвать блокаду Средиземного моря
0
Фото: TASS/Zuma
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Действия США и их союзников в секторе Газа могут вызвать блокаду Средиземного моря. Об этом в субботу, 23 декабря, рассказал генерал иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Мохаммад Реза Нагди.

«Сионистский режим и США впали в безумие из-за тяжести преступлений и жестокости, которые они совершили, <…> они даже не могут извлечь уроки из прошлых событий», — передает его слова Aftab News.

Как отметил генерал, при продолжении преступлений США и их союзники должны ждать «рождения новых сил и закрытия для них остальных дорог и путей», в том числе Гибралтарского пролива.

«Вчера Персидский залив и Ормузский пролив стали для них кошмаром, а сегодня Баб-эль-Мандабский пролив и Красное море поймали их в ловушку, и с продолжением этих преступлений им вскоре придется ждать закрытия Средиземного моря», — отметил Нагди.

Йеменские музыканты: как хуситы влияют на мировое судоходство
Атаки на израильские суда отразятся не только на войне в секторе Газа

На фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке хуситы начали атаковать корабли в Красном море, по их заявлениям, связанные с Израилем. Первое сообщение о такой атаке появилось 3 декабря на сайте UKMTO. Сообщалось, что со стороны Йемена отмечены активность БПЛА и возможный взрыв в окрестностях Баб-эль-Мандебского пролива. В тот же день сообщалось, что эсминец ВМС США USS Carney был атакован выпущенными из Йемена беспилотниками и ракетами.

Позже, 5 декабря, Тегеран отверг обвинения США и Великобритании в причастности к атакам на торговые суда в Красном море. Во внешнеполитическом ведомстве страны подчеркнули, что неконструктивные заявления официальных лиц Британии «сами по себе являются фактором угрозы региональному и международному миру и стабильности» и осуждаются властями Ирана.

19 декабря министр обороны США Ллойд Остин объявил о начале в Красном море операции «Страж процветания», проводимой силами США и ряда других государств. Он связал данный шаг с необходимостью коллективного ответа на нападения хуситов.

7 октября движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023