Следственные органы начали проверку после обрушения горки в Хакасии

По факту обрушения горки в хакасском поселке Усть-Абакан проводится проверка. Об этом 23 декабря сообщило главное следственное управление СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

«Около 16 часов несколько детей пришли на строящуюся деревянную горку, расположенную на рыночной площади в поселке Усть-Абакан. При катании произошло обрушение верхнего полотна строения горки, в результате чего несколько детей упали с трехметровой высоты», — говорится в сообщении.

Дети получили травмы различной степени тяжести. Две девочки 10 и 11 лет были госпитализированы с переломами ног.

В ходе проверки будет дана уголовно-правовая оценка действиям должностных лиц, в чьи обязанности входило обеспечение безопасного отдыха. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в этот день глава Усть-Абаканского района Елена Егорова сообщила, что в результате инцидента пострадали семь детей. Источник «Известий» при этом отметил, что травмированы девять человек, в том числе восемь несовершеннолетних. Как сообщалось, двух из них госпитализировали в детскую республиканскую клиническую больницу в Абакане.