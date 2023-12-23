Водитель квадроцикла погиб в ДТП с грузовиком в Новосибирской области
Под Новосибирском произошло ДТП с участием квадроцикла и грузового автомобиля. Об этом 23 декабря сообщила Госавтоинспекция Новосибирской области.
Авария произошла около 5:40 (1:40 мск) в Черепановском районе на 131-м км трассы Р-256. Водитель квадроцикла 1998 года рождения направлялся в сторону Новосибирска, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком Mersedes Aktros.
«В результате происшествия мужчина, управлявший квадроциклом, скончался от полученных травм. В настоящее время проводится доследственная проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются», — сообщило ведомство в Telegram-канале.
Накануне три человека скончались в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком на трассе в Пустошкинском районе Псковской области. В аварии погибли две сотрудницы комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору, а погибший мужчина оказался водителем автобазы правительства региона.