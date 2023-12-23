Три человека погибли в ДТП с грузовиком под Псковом
В результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком на трассе в Пустошкинском районе Псковской области погибли три человека. Об этом 22 декабря сообщила пресс-служба управления МВД РФ по региону.
«Сегодня около 8:55 на 445-м км автодороги Санкт-Петербург – Невель в деревне Ночлегово Пустошкинского района произошло ДТП. Столкнулись автомобиль Hyundai Solaris и большегруз», — говорится в сообщении.
Водитель автомобиля и две пассажирки скончались на месте происшествия. Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства ДТП, не исключая, что причиной могли стать неблагоприятные погодные условия.
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников позднее сообщил, что в аварии погибли две сотрудницы комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору, а погибшим мужчиной оказался водитель автобазы правительства региона. Ведерников выразил соболезнования родным и близким погибших и пообещал оказать им помощь.
Ранее в этот день 26 машин столкнулись в селе Ближнее Борисово Нижегородской области. По имеющимся данным, ЧП произошло утром, около 7:30. В результате ДТП пострадали пять человек.