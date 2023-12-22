Появились кадры с места массовой аварии в Нижегородской области

В распоряжении «Известий» появились кадры с места массовой аварии в селе Ближнее Борисово Нижегородской области, которая произошла 22 декабря.

На видео заметно, что машины полностью перекрыли дорогу. Многие автомобили были серьезно повреждены. По трассе раскидало обломки транспорта. На месте ДТП находится большое число людей.

Кроме того, на кадрах заметно, что в аварию попали не только легковые автомобили но и самосвал, автобус, а также эвакуатор.

Ранее в этот же день сообщалось, что у дома №11 по улице ДОС в селе Ближнее Борисово Нижегородской области в массовой аварии столкнулись 26 машин. По имеющимся данным, ЧП произошло утром, около 07:30. В результате ДТП пострадали пятеро человек.

За день до этого в Дагестане на трассе Махачкала – Хасавюрт в районе села Новая Урада Кумторкалинского района в массовом ДТП столкнулись более 10 автомобилей. Как сообщили в региональном минздраве, в результате пострадали три человека, из них двое детей. Они были госпитализированы в больницы Махачкалы в состоянии средней степени тяжести.