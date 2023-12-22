Реклама
Прямой эфир
Общество
Более 7 тыс. «новых» граждан России не встали на воинский учет в Красноярском крае
Мир
Посол РФ указал на стремление Москвы считать Армению союзником
Армия
Российские военные уничтожили две бронемашины с командным составом ВСУ
Общество
Министр транспорта РФ заявил о суммарной мощности ледокольного флота в 700 МВт
Экономика
Путин подписал указ о передаче акций компании «Рольф» в управление Росимущества
Мир
В Киеве обвинили Москву в срыве сделки по поставкам истребителей ВСУ
Мир
МЧС России доставит еще 20 т гумпомощи для населения сектора Газа
Армия
ВСУ за сутки потеряли до 65 боевиков на южнодонецком направлении
Мир
Экс-депутат ЕП назвал 12-й пакет санкций демонстрацией полного провала ЕС
Общество
Балицкий назвал угрозы в свой адрес издержками производства
Мир
В Германии предрекли повышение цен на газ из-за позиции Украины
Армия
Су-34 ВКС РФ нанесли удар по командному пункту и живой силе ВСУ
Мир
США заявили о согласии Израиля снизить интенсивность боевых действий в Газе
Армия
ВС РФ поразили две бригады ВСУ в районах Катериновки и Новомихайловки
Мир
В Германии отметили нежелание ЕС отказываться от стальной продукции РФ

Появились кадры с места массовой аварии в Нижегородской области

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В распоряжении «Известий» появились кадры с места массовой аварии в селе Ближнее Борисово Нижегородской области, которая произошла 22 декабря.

На видео заметно, что машины полностью перекрыли дорогу. Многие автомобили были серьезно повреждены. По трассе раскидало обломки транспорта. На месте ДТП находится большое число людей.

Кроме того, на кадрах заметно, что в аварию попали не только легковые автомобили но и самосвал, автобус, а также эвакуатор.

ЧП дорожного масштаба: подведены итоги аварийности за девять месяцев
За три квартала в России произошло 97 тыс. ДТП

Ранее в этот же день сообщалось, что у дома №11 по улице ДОС в селе Ближнее Борисово Нижегородской области в массовой аварии столкнулись 26 машин. По имеющимся данным, ЧП произошло утром, около 07:30. В результате ДТП пострадали пятеро человек.

За день до этого в Дагестане на трассе Махачкала – Хасавюрт в районе села Новая Урада Кумторкалинского района в массовом ДТП столкнулись более 10 автомобилей. Как сообщили в региональном минздраве, в результате пострадали три человека, из них двое детей. Они были госпитализированы в больницы Махачкалы в состоянии средней степени тяжести.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023