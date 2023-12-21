На трассе Махачкала — Хасавюрт произошло массовое ДТП

В Дагестане на трассе Махачкала — Хасавюрт в четверг, 21 декабря, произошло массовое ДТП. Как сообщили в региональном минздраве, в результате пострадали три человека, из них двое детей.

«Около 10 машин стали участниками ДТП на федеральной трассе в районе села Новая Урада Кумторкалинского района. В результате ДТП пострадали три человека, двое из них — несовершеннолетние дети», — сообщили ТАСС в министерстве.

Там отметили, что пострадавших доставили в больницы Махачкалы, их состояние оценивается как средней степени тяжести.



При этом, по данным Telegram-канала «ЧП Дагестан», предварительно, столкнулись от 20 до 40 автомобилей.

Также, по предварительной информации, авария случилась в условиях плохой видимости на трассе из-за тумана.

Днем ранее в Барнауле на шоссе Ленточный Бор произошло крупное ДТП с участием шести легковых автомобилей. Они столкнулись при движении от улицы Власихинской к улице Кутузова. О пострадавших информации не было.