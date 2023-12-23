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России позволят покупать за рубли итальянские несанкционные товары

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Итало-российская торговая палата (ИРТП) намерена запустить механизм, который позволит российским компаниям покупать за рубли несанкционные товары из Италии. Об этом 23 декабря рассказал глава ИРТП Фердинандо Пелаццо.

«Наш совет директоров состоится 14 февраля будущего года. Мы убеждены, что 14 февраля мы предложим полностью весь инструмент нашему совету директоров, и практически со следующего дня все уже будет работать. Нам нужно просто отчитаться, получить добро», — сказал он «РИА Новости».

Пелаццо отметил, что осталось урегулировать отдельные финансовые вопросы. По его словам, поставки будут осуществляться через Армению.

«Мы договорились с банком третьей страны, с которой мы определились — это Армения. Мы не только контролируем платежи, но и логистику. Сейчас расходы по отправке товара через Армению и через Европу более-менее одинаковы. Страна находится не очень далеко от Италии. Мы можем более прозрачно следить за всем процессом», — отметил глава ИРТП.

Он сообщил, что Центральный банк Италии не возражает против использования такого механизма поставок.

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Эта мера должна помочь отечественным производителям

Ранее, 21 декабря, вице-премьер РФ Олег Белоусов рассказал, что доля импорта в Россию из недружественных стран в 2023 году снизилась до 29%. Он отметил, что ограничить Россию в поступлении импортных товаров являлось одной из целей для дестабилизации социально-экономической ситуации в стране.

Ранее, в ноябре, в аналитических отчетах Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) за третий квартал по рынку обуви и продукции легпрома, с которыми ознакомились «Известия», отмечалось, что импорт этих товаров серьезно вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Так, ввоз обуви подскочил почти на 47%, в общей структуре потребления на импорт в итоге пришлось 58% от общего объема.

В июле Минпромторг РФ утвердил обновленный перечень товаров, разрешенных к параллельному импорту. Весной глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал «Известиям», что ведомство планирует оптимизировать перечень брендов, которые можно ввозить в РФ по параллельному импорту. По его словам, список с момента появления сокращен уже в три раза.

Параллельный импорт легализовали в РФ в июне 2022 года после ухода некоторых зарубежных компаний с российского рынка, а также приостановки поставок некоторых товаров в РФ на фоне геополитической обстановки и антироссийских санкций. Схема позволяет ввозить в страну некоторую продукцию без разрешения иностранных правообладателей.

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