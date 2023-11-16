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Импорт обуви и одежды в Россию резко вырос

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) подготовил аналитические отчеты за третий квартал по рынку обуви и продукции легпрома, с которыми ознакомились «Известия». Из них следует, что импорт этих товаров серьезно вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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Так, за этот период ввоз обуви подскочил почти на 47%, в общей структуре потребления на импорт в итоге пришлось 58% от общего объема. Его основой (57,2%) стали ботинки, их поставки составили почти 61 млн пар, затем следуют сапоги — 23,1 млн пар. За это время отечественное производство выросло на 14%.

Аналогичная тенденция наблюдается и в сегменте верхней одежды: ее импорт подскочил на 38%, а доля рынка составила 55%. В этой категории лидируют куртки, на их ввоз пришлось 63% — 13,6 млн единиц, далее следует пальто — 4,4 млн штук. За это время собственное производство этой продукции выросло на 47%.

Такие резкие изменения объясняются адаптацией рынка к новым условиям, сказала «Известиям» руководитель товарной группы «Легпром» ЦРПТ Анна Петрушина. В 2022 году многие компании столкнулись с необходимостью пересматривать ассортимент, менять логистические цепочки, заметила она. То есть привычные товары перестали поставляться стандартными способами и пришлось искать замену на других рынках либо рассматривать варианты с параллельным импортом, добавила она.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Доставь одежду: импорт обуви и легпрома в Россию резко подскочил

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