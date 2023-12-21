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Белоусов сообщил о снижении импорта в РФ из недружественных стран до 29%

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Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
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Доля импорта в Россию из недружественных стран в 2023 году снизилась до 29%. Об этом 21 декабря сообщил вице-премьер правительства Олег Белоусов на заседании по нацпроектам.

Он отметил, что ограничить Россию в поступлении импортных товаров являлось одной из целей для дестабилизации социально-экономической ситуации в стране.

«С учетом того что в 2021 году на недружественные страны приходилось порядка 50% всего импорта, это было крайне опасно. Но уже в 2022 году доля импорта из недружественных снизилась до 35%. А в 2023 году — до 29%», — рассказал вице-премьер.

При этом общий объем импорта за это время превысил показатели 2021 года и вырос примерно до $300 млрд, отметил Белоусов. Он добавил, что этого удалось достичь благодаря запуску механизма параллельного импорта, позволившего ввезти в страну товаров на сумму более $70 млрд.

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Ранее, в ноябре, в аналитических отчетах Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) за третий квартал по рынку обуви и продукции легпрома, с которыми ознакомились «Известия», отмечалось, что импорт этих товаров серьезно вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Так, ввоз обуви подскочил почти на 47%, в общей структуре потребления на импорт в итоге пришлось 58% от общего объема.

В июле Минпромторг РФ утвердил обновленный перечень товаров, разрешенных к параллельному импорту. Весной глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал «Известиям», что ведомство планирует оптимизировать перечень брендов, которые можно ввозить в РФ по параллельному импорту. По его словам, список с момента появления сокращен уже в три раза.

Параллельный импорт легализовали в РФ в июне 2022 года после ухода некоторых зарубежных компаний с российского рынка, а также приостановки поставок некоторых товаров в РФ на фоне геополитической обстановки и антироссийских санкций. Схема позволяет ввозить в страну некоторую продукцию без разрешения иностранных правообладателей.

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