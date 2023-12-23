Константинов указал на рекордное число нарушений при передаче Крыма УССР

При передаче Крыма в состав Украинской ССР в 1954 году был допущен рекордный объем правового нигилизма и игнорирования действовавшего тогда законодательства. Такое заявление 23 декабря сделал «РИА Новости» глава крымского парламента Владимир Константинов.

«Пресловутой передачей Крыма допущен рекордный объем правового нигилизма и игнорирования действующего тогда законодательства. Уж не знаю, что мешало в 1954 году всю эту процедуру оформить по закону», — отметил он.

Константинов добавил, что, с другой стороны, если бы тогда принимались юридически выверенные решения, российской стороне в настоящее время нечего было бы оспаривать и у нее не было бы оснований для подачи обращения в суд.

До этого, 25 мая, Константинов заявил, что пребывание Крыма в составе независимой Украины было незаконным, поскольку воля крымчан, которую они выразили в ходе референдума 1991 года, была грубо искажена. В референдуме, отметил Константинов, принял участие 81% крымских избирателей. Из них более 93% проголосовали за независимость и право самим определять свою политическую судьбу. Он напомнил, что тогда крымчане выступили за сохранение в составе СССР, правопреемницей которого, как известно, является Россия. Ни о какой Украине тогда и речи не шло, добавил глава крымского парламента.

Ранее, 14 мая, стало известно, что в президиуме парламента Крыма планируют инициировать вопрос об отмене решения о передаче полуострова в состав Украинской ССР из состава РСФСР в 1954 году.

20 мая Константинов заявил, что процесс передачи Крыма Украинской ССР в 1954 году не был юридически оформлен и имел ряд серьезных нарушений. В связи с этим подготовка обоснований для отмены передачи Крыма УССР займет не так много времени, считает он. Исходя из данных нарушений, Крым находится в составе России по закону 1954 года и никогда не выходил из него, подчеркнул Константинов.

До этого, 19 апреля, главный редактор журнала «Историк» Владимир Рудаков в беседе с «Известиями» объяснил решение генсека СССР Никиты Хрущева передать Крым Украине в 1954 году. По словам Рудакова, Хрущеву хотелось сделать подарок Киеву в первый год своего пребывания у власти, чтобы усилить позиции в Кремле и ускорить процесс послевоенного восстановления полуострова. Историк отметил также, что при передаче полуострова Украине были допущены юридические ошибки.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с РФ. Киев отказывается признавать итоги голосования и считает Крым своей территорией. Руководство РФ многократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом проголосовали за воссоединение, и вопрос о принадлежности полуострова закрыт окончательно.