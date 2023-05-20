В Крыму заявили о юридических нарушениях при передаче полуострова УССР

Процесс передача Крыма Украинской ССР в 1954 году не был юридически оформлен и имел ряд серьезных нарушений. Об этом 20 мая заявил глава парламента республики Владимир Константинов в беседе с «РИА Новости».

По его словам, при ближайшем рассмотрении становится очевидно, что Крым никогда не покидал состав России.

«То есть процесс нашего приема-передачи не только был грубым игнорированием политической воли крымчан, он не был юридически оформлен», — подчеркнул Константинов.

Он отметил, что подготовка обоснований для отмены передачи Крыма УССР займет не так много времени из-за серьезного объема нарушений.

Так, органы, принявшие решение о передаче полуострова, не имели на это полномочий, верховные советы республик также не принимали подобного решения. Кроме того, не были обсуждены и обозначены границы союзных республик после смены «места прописки» Крыма.

«Это не говоря уже о том, что не были проведены референдумы, которые подразумевались Конституцией СССР», — добавил Константинов.

Глава парламента также указал, что при передаче Крыма Украине не было подписано никакого документа, гарантирующего защиту культурных, языковых и региональных традиций.

Всё это, подчеркнул он, только малая часть допущенных нарушений. Исходя из этого, Крым находится в составе России по закону, действовавшему с 1954 года, и никогда не выходил из него, подчеркнул Константинов.

О том, что в президиуме парламента Крыма планируют инициировать вопрос об отмене решения о передаче полуострова в состав Украинской ССР из состава РСФСР в 1954 году, стало известно 14 мая.

Инициативу поддержала член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди, подчеркнув, что этот вопрос имеет геополитическое значение. Она указала, что отмена указа будет справедливой, поскольку он уже не имеет юридической силы.

До этого, 19 апреля, главный редактор журнала «Историк» Владимир Рудаков в беседе с «Известиями» объяснил решение генсека СССР Никиты Хрущева передать Крым Украине в 1954 году. По словам Рудакова, Хрущеву хотелось сделать подарок Киеву в первый год своего пребывания у власти, чтобы усилить позиции в Кремле и ускорить процесс послевоенного восстановления полуострова. Историк отметил также, что при передаче полуострова Украине были допущены юридические ошибки.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с РФ. Киев отказывается признавать итоги голосования и считает Крым своей территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители республики проголосовали за воссоединение демократическим путем и вопрос о принадлежности полуострова закрыт окончательно.