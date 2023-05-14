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В Крыму планируют инициировать вопрос отмены решения о передаче полуострова УССР

Глава парламента Крыма Константинов: мы инициируем вопрос отмены решения о передаче полуострова УССР
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В президиуме парламента Крыма планируют инициировать вопрос об отмене решения о передаче полуострова в состав Украинской ССР из состава РСФСР в 1954 году. Об этом заявил глава парламента республики Владимир Константинов в воскресенье, 14 мая.

Он уточнил, что данный вопрос планируется обсудить уже на ближайшем заседании президиума.

«Мы рассмотрим этот вопрос. Планируем поручить его детальное изучение научному совету по правотворчеству при председателе государственного совета Республики Крым», — сказал Константинов «РИА Новости».

«Крым — это колыбель нашей цивилизации»
Историк Владимир Рудаков — о мотивах вхождения полуострова в состав Российской империи 240 лет назад

Ранее, 19 апреля, главный редактор журнала «Историк» Владимир Рудаков в беседе с «Известиями» объяснил решение генсека СССР Никиты Хрущева передать Крым Украине в 1954 году. По словам Рудакова, Хрущеву хотелось сделать подарок Украине в первый год своего пребывания у власти, чтобы усилить позиции в Кремле и ускорить процесс послевоенного восстановления полуострова. Историк отметил также, что при передаче полуострова Украине были допущены юридические ошибки.

Рудаков пояснил, что 29 октября 1948 года постановлением Совета министров РСФСР Севастополь был отнесен к категории городов республиканского подчинения. То есть фактически и юридически Севастополь был выделен из состава Крымской области, а значит, не мог быть передан вместе с ней Украине «по умолчанию». Но в 1954 году на это никто не обратил внимания, добавил он.

Глава Крыма Сергей Аксенов еще в 2021 году рассказывал об отношении крымчан к передаче Хрущевым полуострова Киеву. По его словам, жители Крыма выступили бы против включения полуострова в состав Украинской ССР в 1954 году, если бы знали, что в будущем Советский Союз ждет распад. Кроме того, глава региона выразил уверенность в том, что при принятии решения на референдуме люди руководствовались восстановлением исторической справедливости.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с РФ. Киев отказывается признавать итоги голосования и считает Крым своей территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители республики проголосовали за воссоединение демократическим путем и вопрос о принадлежности полуострова закрыт окончательно.

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