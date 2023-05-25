В Крыму заявили о незаконности пребывания полуострова в составе независимой Украины

Пребывание Крыма в составе независимой Украины было незаконным, поскольку воля крымчан, которую они выразили в ходе референдума 1991 года, была грубо искажена. Об этом 25 мая заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

«Незаконность пребывания Крыма в составе независимой Украины очевидна», — цитирует Константинова «РИА Новости».

Депутат напомнил, что 20 января 1991 года в Крыму проходил исторический референдум, в ходе которого жители полуострова должны были ответить на вопрос: «Вы за воссоздание Крымской Автономной Советской Социалистической Республики (АССР) как субъекта Союза ССР и участника Союзного договора?».

В референдуме, отметил Константинов, принял участие 81% крымских избирателей. Из них более 93% проголосовали за независимость и право самим определять свою политическую судьбу.

«Тогда крымчане выступили за сохранение в составе СССР, правопреемницей которого, как известно, является Россия. Ни о какой Украине тогда и речи не шло, но политическая воля крымчан была грубо искажена, а союзное законодательство попрано, что и привело к преступному развалу СССР», — заявил глава парламента.

Депутат добавил, что Россия, в конечном итоге, все-таки добилась своего, пусть и спустя долгие 23 года.

Ранее, 14 мая, стало известно, что в президиуме парламента Крыма планируют инициировать вопрос об отмене решения о передаче полуострова в состав Украинской ССР из состава РСФСР в 1954 году.

20 мая Константинов заявил, что процесс передачи Крыма Украинской ССР в 1954 году не был юридически оформлен и имел ряд серьезных нарушений. В связи с этим подготовка обоснований для отмены передачи Крыма УССР займет не так много времени, считает он. Исходя из данных нарушений, Крым находится в составе России по закону 1954 года, и никогда не выходил из него, подчеркнул Константинов.

До этого, 19 апреля, главный редактор журнала «Историк» Владимир Рудаков в беседе с «Известиями» объяснил решение генсека СССР Никиты Хрущева передать Крым Украине в 1954 году. По словам Рудакова, Хрущеву хотелось сделать подарок Киеву в первый год своего пребывания у власти, чтобы усилить позиции в Кремле и ускорить процесс послевоенного восстановления полуострова. Историк отметил также, что при передаче полуострова Украине были допущены юридические ошибки.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с РФ. Киев отказывается признавать итоги голосования и считает Крым своей территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители республики проголосовали за воссоединение демократическим путем и вопрос о принадлежности полуострова закрыт окончательно.