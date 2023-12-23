Реклама
Прямой эфир
Мир
Иракские группировки впервые сообщили об атаке на израильский объект
Мир
Шольца обвинили в коррупции после публикации дневника экс-главы банка
Мир
Генсек ООН указал на сложности в поставках гумпомощи в Газу
Мир
Байден подписал военный бюджет США на 2024 год объемом $886 млрд
Армия
Герой РФ Алаудинов заявил о завершении СВО в 2024 году
Мир
ХАМАС cочло принятую резолюцию СБ ООН по Газе недостаточной
Мир
Генсек ООН заявил об отсутствии смысла в восстановлении зерновой сделки
Политика
В регионах начали работу избирательные штабы Путина
Мир
Глава МИД Польши заявил о «зашедших в тупик» военных операциях ВСУ
Мир
Пять человек задержали по подозрению в подготовке теракта во Франции
Происшествия
Три человека погибли в ДТП с грузовиком под Псковом
Мир
Не выпущенный за границу Украины Порошенко подал в суд
Мир
На Украине заочно приговорили к 12 годам военного блогера Юрия Подоляку
Мир
Экс-тренер сборной Италии по фехтованию в 93 года дал отпор грабителю
Общество
Роскомнадзор нашел ЛГБТ-пропаганду в материалах с вечеринки в Mutabor

Иракские группировки впервые сообщили об атаке на израильский объект

Иракские группировки объявили о поражении израильской цели в Средиземном море
0
Фото: Global Look Press/Cpl. Brendan Mullin
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вооруженные шиитские группировки в составе коалиции «Исламское сопротивление Ирака» 22 декабря впервые объявили, что поразили важную израильскую цель в Средиземном море.

«В ответ на совершаемые (Израилем. — Ред.) массовые убийства мирных палестинцев, включая детей, женщин и стариков, бойцы «Исламского сопротивления Ирака» несколько дней назад атаковали представляющую особую значимость цель в Средиземном море, применив соответствующее оружие», — говорится в заявлении сопротивления в Telegram-канале.

Утверждается, что намеченную цель удалось поразить. Информация о характере атакованного объекта и последствиях удара не приводится.

Наземная орбита: к чему ведет расширение операций Израиля в Газе
И как на действия еврейского государства реагирует международное сообщество

Ранее, 23 ноября, бойцы шиитского движения «Исламское сопротивление Ирака» нанесли удары по двум военным базам на территории республики, где размещены войска США. Также боевики шиитской группировки обстреляли военную базу США Айн аль-Асад на западе Ирака, вступив в столкновение с американскими военнослужащими. В ходе столкновения один из бойцов группировки был убит.

21 ноября представитель центрального командования Вооруженных сил США (СЕНТКОМ) сообщил о нанесении авиаудара по позициям поддерживаемых Ираном группировок в Ираке, есть несколько погибших. Отмечалось, что удар был нанесен в ответ на атаку вооруженных группировок баллистической ракетой малой дальности по базе аль-Асад, вследствие которой пострадали восемь человек и был причинен незначительный ущерб инфраструктуре.

Шиитские вооруженные формирования 15 ноября обстреляли ракетами базу США Айн аль-Асад на западе Ирака. Как говорится в заявлении группировок, удар нанесен в ответ за преступления, совершенные «врагом народа» Ирана в секторе Газа.

9 ноября новостное агентство Shafaq News со ссылкой на источник в автономной администрации Иракского Курдистана сообщило, что дрон-камикадзе нанес удар по военной базе США к северу от иракского города Эрбиль (425 км от Багдада), являющегося административным центром одноименной провинции.

Тогда же заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх сообщила, что силы США в Ираке и Сирии с 17 октября подвергались атакам 46 раз, пострадали 56 человек.

Посол России в Ираке Эльбрус Кутрашев 26 октября прокомментировал в интервью «Известиям» атаки на военные базы США в Сирии «Исламского сопротивления Ирака» — движения, в котором состоят шиитские бойцы, раньше сражавшиеся против боевиков группировки «Исламское государство» (ИГ, организация признана террористической и запрещена в РФ). Он заявил, что данные действия больше напоминают демонстрацию силы. По его словам, конфронтация происходила всегда, поскольку часть иракских вооруженных группировок не признает законом военное присутствие США в Ираке.

Атаки на американские базы на Ближнем Востоке участились на фоне обострения палестино-израильского конфликта, в котором США поддержали Израиль.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023