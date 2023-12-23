Иракские группировки впервые сообщили об атаке на израильский объект

Вооруженные шиитские группировки в составе коалиции «Исламское сопротивление Ирака» 22 декабря впервые объявили, что поразили важную израильскую цель в Средиземном море.

«В ответ на совершаемые (Израилем. — Ред.) массовые убийства мирных палестинцев, включая детей, женщин и стариков, бойцы «Исламского сопротивления Ирака» несколько дней назад атаковали представляющую особую значимость цель в Средиземном море, применив соответствующее оружие», — говорится в заявлении сопротивления в Telegram-канале.

Утверждается, что намеченную цель удалось поразить. Информация о характере атакованного объекта и последствиях удара не приводится.

Ранее, 23 ноября, бойцы шиитского движения «Исламское сопротивление Ирака» нанесли удары по двум военным базам на территории республики, где размещены войска США. Также боевики шиитской группировки обстреляли военную базу США Айн аль-Асад на западе Ирака, вступив в столкновение с американскими военнослужащими. В ходе столкновения один из бойцов группировки был убит.

21 ноября представитель центрального командования Вооруженных сил США (СЕНТКОМ) сообщил о нанесении авиаудара по позициям поддерживаемых Ираном группировок в Ираке, есть несколько погибших. Отмечалось, что удар был нанесен в ответ на атаку вооруженных группировок баллистической ракетой малой дальности по базе аль-Асад, вследствие которой пострадали восемь человек и был причинен незначительный ущерб инфраструктуре.

Шиитские вооруженные формирования 15 ноября обстреляли ракетами базу США Айн аль-Асад на западе Ирака. Как говорится в заявлении группировок, удар нанесен в ответ за преступления, совершенные «врагом народа» Ирана в секторе Газа.

9 ноября новостное агентство Shafaq News со ссылкой на источник в автономной администрации Иракского Курдистана сообщило, что дрон-камикадзе нанес удар по военной базе США к северу от иракского города Эрбиль (425 км от Багдада), являющегося административным центром одноименной провинции.

Тогда же заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх сообщила, что силы США в Ираке и Сирии с 17 октября подвергались атакам 46 раз, пострадали 56 человек.

Посол России в Ираке Эльбрус Кутрашев 26 октября прокомментировал в интервью «Известиям» атаки на военные базы США в Сирии «Исламского сопротивления Ирака» — движения, в котором состоят шиитские бойцы, раньше сражавшиеся против боевиков группировки «Исламское государство» (ИГ, организация признана террористической и запрещена в РФ). Он заявил, что данные действия больше напоминают демонстрацию силы. По его словам, конфронтация происходила всегда, поскольку часть иракских вооруженных группировок не признает законом военное присутствие США в Ираке.

Атаки на американские базы на Ближнем Востоке участились на фоне обострения палестино-израильского конфликта, в котором США поддержали Израиль.