ВС США нанесли авиаудар по поддерживаемым Ираном группировкам в Ираке

США нанесли авиаудар по позициям поддерживаемых Ираном группировок в Ираке. Об этом 21 ноября сообщил представитель Центрального командования Вооруженных сил США (СЕНТКОМ).

Отмечается, что авиаудар был нанесен в ответ на атаку вооруженных группировок баллистической ракетой малой дальности по иракской базе Аль-Асад, где размещены американские войска. В результате удара пострадали восемь человек. Также был причинен незначительный ущерб инфраструктуре.

«Непосредственно после этой атаки американский военный самолет AC-130, находящийся в этом районе, нанес в целях самозащиты удар по автомобилю поддерживаемых Ираном группировок и ряду бойцов поддерживаемых Ираном группировок, задействованных в этой атаке», — приводит слова представителя СЕНТКОМ ТАСС.

По информации СЕНТКОМ, в результате удара ВС США есть несколько погибших.

Ранее, 15 ноября, шиитские вооруженные формирования обстреляли ракетами базу США Айн аль-Асад на западе Ирака. Как говорится в заявлении группировок, удар нанесен в ответ за преступления, совершенные «врагом народа» Ирана в секторе Газа.

9 ноября новостное агентство Shafaq News со ссылкой на источник в автономной администрации Иракского Курдистана сообщило, что дрон-камикадзе нанес удар по военной базе США к северу от иракского города Эрбиль (425 км от Багдада), являющегося административным центром одноименной провинции.

Тогда же заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх сообщила, что силы США в Ираке и Сирии с 17 октября подвергались атакам 46 раз, пострадали 56 человек.

8 ноября сообщалось об атаке на американскую базу на военном аэродроме Аль-Харир на севере Ирака. Удар нанес вооруженный беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Вблизи базы был слышен мощный взрыв.

В тот же день помощник министра обороны США Барбара Лиф сказала, что атаки на американские базы на Ближнем Востоке представляют прямую угрозу интересам национальной безопасности США в Красном море.

6 ноября телеканал NBC News со ссылкой на источники сообщил, что 45 американских военнослужащих пострадали при атаках по базам США на Ближнем Востоке.

31 октября глава Пентагона Ллойд Остин заявил о готовности ведомства принять меры, если атаки на силы США, осуществляемые при поддержке Ирана, на Ближнем Востоке не прекратятся.

Посол России в Ираке Эльбрус Кутрашев 26 октября прокомментировал в интервью «Известиям» атаки на военные базы США в Сирии «Исламского сопротивления Ирака» — движения, в котором состоят шиитские бойцы, раньше сражавшиеся против боевиков группировки «Исламское государство» (ИГ, организация признана террористической и запрещена в РФ). Он заявил, что данные действия больше напоминают демонстрацию силы. По его словам, конфронтация происходила всегда, поскольку часть иракских вооруженных группировок не признает законом военное присутствие США в Ираке.

Атаки на американские базы на Ближнем Востоке участились на фоне обострения палестино-израильского конфликта, в котором США поддержали Израиль.