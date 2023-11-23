Шиитская группировка атаковала беспилотниками две базы США в Ираке

Бойцы шиитского движения «Исламское сопротивление Ирака» нанесли удары по двум военным базам на территории республики, где размещены войска США. Соответствующее заявление было опубликовано 23 ноября в Telegram-канале движения.

Отмечается, что нападениям подверглась база, расположенная недалеко от международного аэропорта Эрбиль в Иракском Курдистане, а также база Айн-эль-Асад в провинции Анбар. Утверждается, что атаки были совершены при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которым якобы удалось поразить цели.

Ранее, 23 ноября, боевики шиитской группировки обстреляли военную базу США Айн аль-Асад на западе Ирака, вступив в столкновение с американскими военнослужащими. В ходе столкновения один из бойцов группировки был убит.

21 ноября представитель Центрального командования Вооруженных сил США (СЕНТКОМ) сообщил о нанесении авиаудара по позициям поддерживаемых Ираном группировок в Ираке, есть несколько погибших. Отмечалось, что удар был нанесен в ответ на атаку вооруженных группировок баллистической ракетой малой дальности по базе Аль-Асад, вследствие которой пострадали восемь человек и был причинен незначительный ущерб инфраструктуре.

Шиитские вооруженные формирования 15 ноября обстреляли ракетами базу США Айн аль-Асад на западе Ирака. Как говорится в заявлении группировок, удар нанесен в ответ за преступления, совершенные «врагом народа» Ирана в секторе Газа.

9 ноября новостное агентство Shafaq News со ссылкой на источник в автономной администрации Иракского Курдистана сообщило, что дрон-камикадзе нанес удар по военной базе США к северу от иракского города Эрбиль (425 км от Багдада), являющегося административным центром одноименной провинции.

Тогда же заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх сообщила, что силы США в Ираке и Сирии с 17 октября подвергались атакам 46 раз, пострадали 56 человек.

Посол России в Ираке Эльбрус Кутрашев 26 октября прокомментировал в интервью «Известиям» атаки на военные базы США в Сирии «Исламского сопротивления Ирака» — движения, в котором состоят шиитские бойцы, раньше сражавшиеся против боевиков группировки «Исламское государство» (ИГ, организация признана террористической и запрещена в РФ). Он заявил, что данные действия больше напоминают демонстрацию силы. По его словам, конфронтация происходила всегда, поскольку часть иракских вооруженных группировок не признает законом военное присутствие США в Ираке.

Атаки на американские базы на Ближнем Востоке участились на фоне обострения палестино-израильского конфликта, в котором США поддержали Израиль.